Богоматерь Фатимская в С-Петербурге

11 июля началось паломничество по Санкт-Петербургу фигуры Богоматери Фатимской, приуроченное к 100-летию явлений Богородицы в португальском городке Фатима. Это одна из шести скульптур, которые благословил Папа Франциск и отправил по странам и континентам.

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В течение ближайших дней фигура посетит несколько петербургских храмов. Первым стала церковь святого Антония Чудотворца при монастыре конвентуальных францисканцев.

Фотографии и видеосюжет Михаила Фатеева