Богоматерь Фатимская в приходе Посещения

Продолжается перегринация фигуры Богоматери Фатимской по храмам Санкт-Петербурга. 13 июля, в столетнюю годовщину явления Девы Марии во время которого она просила молиться о России, скульптура была в храме Посещения Девой Марией Елисаветы.

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Сейчас идет реставрация церкви, поэтому богослужения совершаются в крипте храма, там где некогда были погребены митрополиты Могилевские, руководившие всей Католической Церковью Российской империи.

Фотографии Михаила Фатева