Великий Четверг. Фоторепортажи

Фоторепортажи о праздновании Великого Четверга, присланные и предоставленные нашими друзьями.

Репортажи будут добавляться. Следите за обновлениями.

г. Арсеньев (Приморский край)

церковь Благовещения

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Фотографии предоставлены Татьяной Киловой

Иркутск

Кафедральный собор Непорочного Сердца Девы Марии

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Фотографии Натальи Гончаренко

Санкт-Петербург

церковь Посещения Девой Марией Елисаветы

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Фотографии Михаила Фатеева

Москва

Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии

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Фотографии Ольги Хруль

Санкт-Петербург

церковь св. Иоанна Крестителя

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Фотографии Софьи Андреевой

Москва

Месса по экстраординарной форме

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Фотографии Ольги Хруль