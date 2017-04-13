Русская служба Радио Ватикана

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Великий Четверг. Фоторепортажи

Фоторепортажи о праздновании Великого Четверга, присланные и предоставленные нашими друзьями.
Репортажи будут добавляться. Следите за обновлениями.

г. Арсеньев (Приморский край)
церковь Благовещения

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Фотографии предоставлены Татьяной Киловой

Иркутск
Кафедральный собор Непорочного Сердца Девы Марии

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Фотографии Натальи Гончаренко

Санкт-Петербург
церковь Посещения Девой Марией Елисаветы

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Фотографии Михаила Фатеева

Москва
Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии

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Фотографии Ольги Хруль

Санкт-Петербург
церковь св. Иоанна Крестителя

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Фотографии Софьи Андреевой

Москва
Месса по экстраординарной форме

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Фотографии Ольги Хруль

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
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В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

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