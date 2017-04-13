Великий Четверг. Фоторепортажи
Фоторепортажи о праздновании Великого Четверга, присланные и предоставленные нашими друзьями.
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г. Арсеньев (Приморский край)
церковь Благовещения
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Фотографии предоставлены Татьяной Киловой
Иркутск
Кафедральный собор Непорочного Сердца Девы Марии
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Фотографии Натальи Гончаренко
Санкт-Петербург
церковь Посещения Девой Марией Елисаветы
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Фотографии Михаила Фатеева
Москва
Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии
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Фотографии Ольги Хруль
Санкт-Петербург
церковь св. Иоанна Крестителя
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Фотографии Софьи Андреевой
Москва
Месса по экстраординарной форме
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Фотографии Ольги Хруль