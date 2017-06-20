Архиепископ Теофил — пример верности призванию

Архиепископ Теофил Матулёнис родился 4 июля 1873 года (22 июня по юлианскому календарю) в деревне Кудоришкис Алунтской волости (сегодня Аланта). Он был вторым сыном в семье Юргиса и Оны Матулёнисов. Когда Теофилюсу было 4 года, умерла его мать. Через несколько лет, Теофил интересовался, какими были последние слова мамы. Как он узнал, перед смертью она произнесла: «Поручаю вас [троих сыновей] опеке Святейшего Сердца Иисуса».

В тот же год отец женился на Оне Савицкайте, с которой вырастил десятерых детей. Жили они в деревне Пурвинишкяй близ Даугайляй. Часто и подолгу юный Теолфил гостил у своей бабушки в деревне Жибечяй. Читать выучился дома, продолжил обчуение в начальной школе села Анталепте Зарасайского района, а с 1887 года — в гимназии Даугавпилса. Жители Кудоришкиса говорили о молодом Теофиле, что он очень святой („labai švintas“).

В 1892 году Теофил поступил в духовную семинарию в Санкт-Петербурге. В его родной деревне никто не удивился, что он поступил туда, но поразились, узнав, что он из нее ушел после года учёбы. Этот шаг не был продиктован легкомыслием. Священство представлялось Матулёнису замечательным, но в то же время обещающим тяжелые испытания служением. Словно готовясь к будущему мученичеству, Теофил какое-то время учительствовал, познавал себя и взвешивал, может ли он решиться на такое призвание. Это вопрос, который возникает обычно у каждого кандидата в священный сан. Когда решение пожертвовать собой ради любви к Богу и людям созрело, призванному Богом клерику по прошествии трёх лет вновь посчастливилось оказаться под опекой Петербургской Alma Mater. Матулёнис вернулся в семинарию с решимостью, которой никто больше не мог сломить.

4 марта 1900 года в Санкт-Петербургской духовной семинарии Теофил Матулёнис был рукоположен в пресвитеры епископом Антонием Недзялковским. Первую мессу он отслужил в семинарской часовне 7 марта, в день памяти св. Фомы Аквинского, покровителя богословских наук. 26 июня того же года декретом Могилёвского архиепископа митрополита Клопотовского Теофил был назначен викарием прихода в Вараклянай, а через год ему доверили должность настоятеля в Бикаве (нынешняя Латвия).

С самого начала служения в о. Теофил зарекомендовал себя как неординарный душпастырь и, одновременно, хороший организатор церковного строительства. 13 ноября 1901 года, прибыв в Бикаву, он начинает руководить порученным ему приходом, в котором служит до первого «непослушания» царским властям. Взявшись за реконструкцию храма, он намеревался украсить и расширить церковный двор. Однако в 1909 году чиновники царской полиции обратили внимание на активного и любимого верующими душпастыря. Теофил крестил больного младенца из смешанной семьи, и это крещение обжалуется тайным агентом «миссионером» (православным священником) в окружном суде г. Резекне (Латвия). Суд постановил наказать о. Теофила трёхмесячным заключением в монастыре, однако он подал апелляцию.

16 апреля 1909 года к уже назначенному наказанию — трёхмесячному отстранению от церковной должности – был добавлен штраф в 50 рублей. Не спеша исполнять наказание и уволившись с должности настоятеля 5 января 1910 года, о. Теофил отправился в назначенное судом место отбывания наказания — расположенный рядом с петербургской церковью св. Екатерины Александрийской монастырь доминиканцев. Начало истории мученичества молодого о. Теофила связано с исполнением обязанностей духовного лица Католической Церкви в условиях давления со стороны царских властей.

В Государственном архиве Российской Федерации среди сотен тысяч дел царской полиции, есть дело о. Теофила Матулёниса, в котором найдено постановление о слежке за ним. В этой небольшой папке есть тайное сообщение начальника участка [Резекне] Витебской губернии, полковника (фамилия не указана, только подпись), Департаменту полиции от 10 сентября 1909 года о встрече священников во время приходского праздника у о. Шимкявичюса, в окрестностях Резекне. Там собрались 15 латгальских католических священников, среди них и настоятель прихода в Бикаве о. Теофил Матулёнис. Они радовались, писал подполковник, проходящему успешно, обучению в тайных детских приютах, финансируемых графами Плятерами-Зубовыми и священником из Даугавпилса Гордявичюсом. Эти документы свидетельствуют о деятельной заботе и горячем желании молодого о. Теофила Матулёниса и его друзей, чтобы Католическая Церковь была живой и чтобы проводилась катехизация, не обращая внимания на введенные царскими властями ограничения. В выводах начальника участка Резекне, говорится, что за священниками, участвовавшими в собрании, должна быть установлена слежка. Можно с уверенностью утверждать, что началом мученичества архиепископа Теофилюса Матулёниса должен считаться не открытый процесс в Москве в 1923 году, а 1909 год.

Первое наказание о. Теофил отбывал в доминиканском монастыре при храме св. Екатерины в Санкт-Петербурге. В фонде канцелярии митрополита Католической Церкви России, в деле о.Теофила за номером 1373 говорится, что священник с 1 января 1910 года остаётся резидентом и служителем в душпастырстве прихода св. Екатерины, а 26 ноября того же года (до 1919 года) назначается викарием церкви св. Екатерины и ответственным за строительство храма Святейшего Сердца Иисуса, начатом в 1907 году. Верующие этого прихода просили митрополита назначить «наказанного» священника настоятелем в их приход, поскольку нуждались в отеческом, знающем польский, латышский и литовский языки духовном руководителе. Отдаленный от центра города приход переживал нелёгкий период стройки, однако, благодаря стараниям трудолюбивого и всецело посвятившего себя служению Церкви настоятеля, появляется новый неоготический храм, правда, из-за случившегося в 1917 году переворота и экономических трудностей, с незаконченными башнями фронтона. Из письма архиепископа Теофила Матулёниса, написанного в московской тюрьме, узнаём, что храм, «ещё не совсем законченный» все же был освящён 23 ноября 1924 года.

Экзарх греко-католиков Леонид Фёдоров в одном из своих писем митрополиту Андрею Шептицкому о состоянии Католической Церкви в России после 1917 года писал: «Для Церкви пришли времена Диоклетиана… Это не гипербола, а факт! Слава Богу за это. Это заслуженное наказание духовенству за леность, эгоизм и нелюбовь к своей пастве. Наши овцы без сочувствия наблюдают как разграбляют Божьи храмы. Живу, доверившись Богу и Вашим молитвам… Никогда не думал, что мне придется нести такой крест».

Отец Теофил Матулёнис жил, видя и ощущая царящее напряжение, несмотря на трудности решился служить в порученном ему новом приходе. Обучая основам веры и готовя прихожан к таинствам, защищая право верующих исповедовать свою веру и практиковать её, он написал в органы исполнительной власти по месту жительства несколько заявлений. В них жёстко противился цензуре проповедей, вмешательствам в ход богослужения, когда представители власти врывались в храм во время службы и нарушли покой и сосредоточение, выступал против и национализации церковного имущества. Вместе с архиепископом Иоанном Цепляком и другими священниками Петрограда он решительно противился новым порядкам новой власти, за что был осужден во время московского процесса 21-25 марта 1923 года. Наказанием стало лишение свободы на три года.

От первого тюремного заключения сохранилась скромная фотография, которую о. Теофил посылал из тюрьмы другу священнику в Латвию и бывшей ученице М. Йочите. Он написал: «Поселили меня в Москве». Источников, из которых можно было бы узнать о настроении о. Теофила Матулёниса, о его оценке церковной жизни, нет. Находящийся с ним в заключении экзарх Леонид Фёдоров в конце марта 1923 года писал в ожидании решения суда: «Я уверен, что если будет пролита кровь да еще в большом количестве, то она будет для русской Католической Церкви самым лучшим фундаментом, ибо иначе мы не будем жить, а будем только вегетировать в нашем тёмном беспросветном «советском» быте! Хотя, не как я хочу»…

После двухлетнего заключения в московской Сокольнической тюрьме, 25 февраля 1925 года отец Теофил возвращается в приход Святейшего Сердца Иисуса. Почему он, как литовец, не воспользовался возможностью вернуться в Литву, не известно. Отец Теофил продолжает пастырскую деятельность там, где господствует, по словам епископа Пия Эжена Неве «не воинствующий коммунизм, а красный фашизм». Ведомый пастырской любовью о. Теофил Матулёнис не смотрела на препятствия, но, доверившись Богу, с еще большим усердием взялся за душепопечение. Живя и работая в условиях преследований и притеснения, он никогда не упускал из вида Христа и вспоминал обетование: «Я с человеком в страдании».

В жизни Слуги Божьего необычайно ярко сияла добродетель любви. В личной молитве он уделял особое внимание молитве к Пресвятой Деве Марии и к Святейшему Сердцу Иисуса, любовь архиепископа к Спасителю была исключительной. Об этом свидетельствует инициированное его заботами непрерывное поклонение Преявятым Дарам в каунасской церкви св. Михаила в тридцатые годы XX века.

8 декабря 1928 года каноник Теофил Матулёнис был назначен титулярным епископом Матреги и назначен помощником Апостольского Администратора Ленинграда. В часовне Непорочного Сердца Девы Марии 9 февраля 1929 года епископ Антоний Малецкий тайно рукоположил его во епископы.

Епископ Теофил продолжал священническое служение не только в своём приходе, но и в приходах Пскова, Новгорода, совершая богослужения на литовском, русском, латышском, польском языках, сохраняя в тайне своё епископское рукоположение. 24 ноября 1929 года епископа Теофила Матулёниса арестовывали во второй раз. Его жестоко допрашивали 11 месяцев и осудили на десять лет заключения в Соловецком лагере.

Здесь епископ Теофилюс пользовался особым уважением священников, стал завхозом и душепастырем группы пресвитеров. Священникам удавалось каждый день служить мессы о возмещении Господу за всё происходящее в России зло и об обращении России. Тайные мессы и духовное окормление заключённых в Соловецком лагере были замечены. 5 июля 1932 года вместе с другими священниками епископ Матулёнис был переправлен из Троицкой командировки в изолятор Центрального острова (30 км от Троицкой). 10 июля ему были выдвинуты новые обвинения в «принадлежности к антисоветской группировке и антисоветской агитация3. 13 июля епископ был выслан на континент и помещён в изолятор города Кемь, откуда его отправили в ленинградский дом предварительного заключения в камеру-одиночку строгого режима. Семь из 32 гулаговских священнослужителей были отправлены в ленинградскую тюрьму: И. Тройго, А. Дейнис, П. Хомич, И. Свицкий, Ф. Буяльский, Д. Новицкий и епископ Т. Матулёнис. По словам следователя Паукера, это были руководители, которые слишком смело и «дерзко» руководили общиной священников. Других священников разбросали по разным местам концлагеря.

В 1933 году епископ Теофил был переведен из изолятора в Свирский лагерь, в который обычно священников не посылали. Тяжёлый труд на лесозаготовках, холод, сырость и плохое питание совсем подорвали его здоровье. Епископ ослаб, единственной опорой были лишь акты веры, надежды и любви. Источником счастья для епископа во время заключения и позже был Христос. Этот вывод продиктован сохранившейся копией проповеди, сделанной прихожанкой ленингшрадского прихода Святейшего Сердца Иисуса Маритей Йочите-Масюлене. В ней владыка говорится об источнике силы — о Спасителе, который призывает следовать за Ним, обещая за это даровать мир. «Только Христос может даровать нам вожделенный мир и счастье, — Придите ко мне все, и я вас успокою». Этот отрывок из Священного Писания имел для епископа Теофила глубокий смысл. Он выражает тайну Евхаристии — тайну любви и глубочайшего единения христианина со Христом.

В октябре 1933 года Литва совершала обмен политическими заключёнными с Советским Союзом. Так из российских тюрем были вызволены 14 священников, в том числе — епископ Теофил Матулёнис. Однако сразу по возвращении из заключения, посещая Мариямполе, он высказался так: «Первое и самое большое наше желание — вернуться в Россию и служить там среди верующих, которые так сильно были привязаны к своим пастырям. Это наше обещание мы исполним сразу же, как только там изменится обстановка».

Первым делом епископ Теофил посетил папу Пия XI. Когда Матулёнис встал на колени перед папой, чтобы выразить уважение и послушание, Святой Отец поднял его, сам встал на колени и сказал: «Ты мученик! Ты должен первым меня благословить»! Только благословив папу, епископ Теофил смог поцеловать папский перстень Рыбака.

С 1934 по 1936 год епископ Теофил Матулёнис пребывал в Америке. Он рассказывал живущим там литовцам об условиях жизни российских католиков. Епископ объяснил причины своего заключения такими словами: «большевики арестовывали нас, как они говорят, за политику, хотя никакой политикой мы и не думали заниматься. Вера для большевиков – политика».

По пути из Америки еп. Теофил посетил Рим, Святую Землю, Синайский полуостров. В 1936 году он поселился в Каунасе. Там он был назначен ректором монастыря бенедиктинок и храма св. Михаила. Этот период жизни епископа интересен. Находясь в Каунасе, он помогал каунасскому архиепископу Юозапасу Сквиряцкасу в визитации архиепархии. В каунасской семинарии он ведёл миссионерский кружок, был духовным отцом для семинаристов. В 1940 году он был назначан главным капелланом Литовской армии. Однако оккупация Литвы Россией и Германией, трудности военного времени не позволили полностью развернуть пастырскую деятельность. Быстро и усердно епископ готовился к возвращению в Россию: покрывал позолотой литургические сосуды, собирал молитвенники на русском языке, полшивал поношенные литургические одеяния, распространял листовки с молитвой за жителей России.

О личной духовности епископа в период 1938-1942 годов свидетельствует заказ им картины Иисуса Милосердного. Когда св. Фаустина Ковальская в Вильнюсе увидела в видениях Иисуса и Е. Казимировский написал картину, ее копию довольно скоро заказал еп. Теофил Матулёнис. Испытав Божье Милосердие, проявленное в возвращении живым в Литву из лагерей, Теофил официальные письма начинает фразой: «Милосердием Божьим и милостью Апостольского престола титулярный епископ Матреги…». Упование на милосердного Господа даёт ему мужество и силы выстоять в самых сложных жизненных обстоятельствах.

После смерти кайшядорского епископа Юозапаса Кукты, епископ Теофилюс в 1943 году был назначен на эту кафедру. В письме Папе он выразил сожаление, что после этого он вынужден распрощаться с личным апостолатом в России. В тяжёлые военные годы и в период послевоенного сопротивления епископ постоянно призывал верующих епархии к интенсивной молитвенной жизни и к упованию на Божье Провидение. Ему были хорошо известны атеистические и жестокие методы властей, поэтому письменно и устно он смело защищает церкви от разорения, а права верующих от притеснения. Он высказывался против закрытия духовной семинарии, против разрушения часовен. Наибольший гнев властей того времени епископ Теофилюс навлёк на себя тем, что категорически отказался выполнить указание уполномоченного по делам религии — провозгласить в храмах призыв к партизанам легализоваться, то есть отказаться от борьбы. Теофил назвал это вмешательством Церкви в политику, что для него было совершенно недопустимо.

В середине декабря 1946 года он был арестован и осуждён на 7 лет лишения свободы. Тюремный срок отбывал в Вильнюсе и Орше. Большую же часть срока провёл во владимирской тюрьме строгого режима. О нем вспоминает английский солдат Фрэнк Кэлли в своих мемуарах. С епископом Матулёнисом и другими в советской тюрьме он провёл несколько месяцев. По его словам епископ был необычайно спокойным, готовым помочь, щедрым (делился табаком и посылками), утешающим. Однажды Хунольд, друг Кэлли, заболел и начал сильно метался. К нему подошёл епископ и «спокойно сидел на одержимом и начал говорить что-то похожее на мессу, очень тихо, и было спокойно. Мы оба с ним дежурили всю ночь, и я тогда решил быть с ним и позаботиться о нём». В 1954 году после странного заключения на месяц во владимирскую одиночку еп. Теофил стал инвалидом, и сопровождаемый медсестрой был переводен в дом инвалидов г. Потьмы, что в Мордовии. Больше всего сохранилось писем, написанных в период 1954-1956 годов. В них мы читаем, что для епископа Теофила Матулёниса «единственным лучом света было служение мессы, бревиарий и розарий». В ссылке он совершает Литургии за верующих своей епархии, живо интересуется ее делами и скучает по Литве.

На родину епископ вернулся в 1956 году и поселился в маленьком литовском курорте — Бирштонасе, в доме настоятеля. Приняв по письму от управляющего каноника Станкявичюса управление епархией, епископ Теофил в своей частной часовне 25 декабря 1957 года тайно рукоположил в епископы преемника каноника Винцентаса Сладкявичюса. Им обоим советская власть не позволила совершать свое служение. Епископ Сладкявичюс был сослан в Нямунелё Радвилишкис, а епископ Теофилв Шедуву, где был под постоянной опеко» властей — за ним следили с помощью тайно установленного в его комнате подслушивающего устройства, проводят обыски… 9 февраля 1962 года папа Иоанн XXIII (1881-1963) присвоил Матулёнису титул архиепископа за 33 года безупречного епископского служения и сохранённую верность.

Последний обыск был проведён у него за три дня до смерти. Архиепископу Теофилу ввели «успокоительное», от которого самочувствие ухудшилось. Досточтимый архиепископ скончался 20 августа 1962 года в Шедуве. Был похоронен в кафедральном соборе Кайшядориса. Каноник П. Ласкаускас, который организовал похороны, писал: «имеем дело с человеком, которого в обществе очень любят, уважают, почитают святым».

«Добрый Пастырь увенчал своё земное существование, отдав свою жизнь за своих овец. Он умер за веру: это настоящий мученик». — говорил современник и друг еп. Теофила Матулёниса епископ Жан Амудрю OP, Апостольский Администратор Ленинграда.

Пример добровольного страдания и жертвы Иисуса Христа епископу Теофилу был особенно дорог. В Ленинграде 24 ноября 1929 года его целый день продержали в камере. Вечером епископу объявили о его аресте. Что он ответил? Оишь одно слово – «спасибо». Благодарность после унижений показывает внутреннюю силу, возникающую из единства со Христом.

Выбрав в качестве епископского девиза слова «Через крест к звёздам», он явил, что сутью жизни епископа является евангельская истина: чтобы обрести жизнь, ты должен потерять её. Чтобы спастись, ты должен взять крест. В последнем заключении епископа Теофила Матулёниса во владимирской тюрьме и в Мордовии (1946-1956 годы) особенно ярок рост его веры, надежды и любви. Он всецело доверяется Спасителю: «да будет, Господи, Твоя святая воля».

«Примерный во всех отношениях священник», — так о Матулёнисе сказал отец Леонид Фёдоров, подчеркнув его священническое совершенство. Больше всего о. Теофила на жизненном пути заботило единство с Богом. Пренебрегая трудностями и не боясь ссылки, он стремился быть настоящим Alter Christus, которому свойственен дух жертвы и пастырская любовь.

В июле 1945 года епископ Теофил Матулёнис писал в документе, предназначенном правительству Литовской ССР и повлиявшем на его арест: «вера человека — это дар Божьей благодати, однако, вере нужна и добрая воля, подготовка, воспитание, выдержка. (…) Пока верующий человек жив, его заботят религиозно-духовные потребности. Более того: в самые трудные моменты жизни эти потребности для человека — величайшее утешение и опора, помогающие преодолеть трудности».

Сохранились вещи, укреплявшие епископа Матулёниса в период заключения во Владимире и ссылки в Мордовии: деревянный крестик, слепленный из хлеба розарий, изготовленный в 1925 году в Ленинграде рукописный карманный молитвенник, богослужебные принадлежности времен ссылки. Его сокамерник во владимирской тюрьме Юозас Армонайтис вспоминал, что у епископа «постоянно шевелились губы, он был погружён в молитву». Друзья по камере уважали его за это.

На одной из своих фотографий 1955 года с места лишения свободы в Мордовии епископ Теофил написал: «Свободный заключённый». Что он имел в виду? Настоящая свобода — это выбор человека делать то, что соответствует нравственным требованиям его человеческой природы, и отказ делать то, что эти требования отрицает.

В 1923 году отец Теофил Матулёнис, отправляясь на процесс в Москву, на перроне вокзала призывал опечаленных верующих успокоиться и не отчаиваться. Во владимирской тюрьме он любил рассказывать весёлые истории из путешествий. На встречах в Америке рассказывл о жизнь верующих, используя анекдоты. Из Мордовии он посылает пожелания оставаться здоровыми и весёлыми в Боге. Радость в страдании достижима лишь для тех, кто всю свою жизнь положил в руки Божьи, доверились Ему и живут, смотря на Того, который на Небе.

Рома Заянчкаускене

(публикуется в сокращении)

Фотографии из фонда Музея сакрального искусства в Бирштонасе