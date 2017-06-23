Теофил Матулёнис – петербургский святой

Об архиепископе Теофиле Матулёнисе и его глубоких связях с Россией наш портал побеседовал с монсеньором Альгирдасом Юркевичюсом, генеральным викарием Кайшядорской епархии.

- Отче, петербургские католики воспринимают архиепископа Теофила Матулёниса «своим святым». Это оправдано?

- Святой – это дар для всей Церкви. Архиепископ Теофил Матуленис будет провозглашен блаженным, то есть дан для почитания в поместной Церкви, той где он жил и служил. Здесь мы с уверенностью можем говорить и о Католической Церкви в России, так как тут он провел много лет. Он учился в петербургской семинарии, а после рукоположения, проведя несколько лет на территории нынешней Латвии, вернулся в С-Петербург и служил здесь долгие годы. Поэтому местные католики совершенно оправдано могут считать его своим небесным покровителем, «своим святым».

- Насколько дорог был Санкт-Петербург для него?

- Теофил Матулёнис имел возможность покинуть Петроград, но этим не воспользовался и выбрал служение местным верующим. После своего первого ареста в 1923 году, отбыв двухлетнее наказание в Москве, он вернулся к своей пастве в приход Сердца Иисуса. Когда в 1929 году его арестовали во второй раз, тогда он уже был епископом, Теофилу Матулёнису предложили вместо заключения депортацию в Литву. Он подумав все же решил остаться в СССР. Он покинул эту страну лишь в 1933 году, когда независимая Литва и Советский Союз обменяли группу коммунистов на литовских заключенных, среди которых был епископ Теофил Матулёнис.

Живя в Литве он ждал возможности вернуться к своей пастве, ведь он был посвящен в сан епископа как викарий Апостольской Администратуры Ленинграда. Он считал, что его место не в Литве, а в СССР, а именно в Ленинграде. Когда Папа назначил его епископом в Кайшадорис, Матулёнис первоначально даже не хотел принимать это служение. Но согласившись, он все равно не оставлял Россию. Он пытался отправить в СССР священников-миссионеров. Он знал, что люди в Советской России отдалились от Бога. Он был уверен, что верующие могут поделиться с ними благовестием, Евангелием.

- Говорят, что архиепископ Теофил до последних дней переписывался со своими ленинградскими прихожанами?

- Да, сохранилось несколько писем. Одно из них она написал по-польски, своему бывшему министранту и другу Каетану (Константину) Шикеру. Даже спустя три десятилетия он сохранял контакт со своими прихожанами!

Известен и еще один случай. После того, как советские войска вошли в Литву в 1944 году, епископ Теофил Матулёнис обратился к одному из местных коммунистических чиновников с просьбой разрешить отправить священников в Ленинград. Он аргументировал свое прошение тем, что ленинградские католики уже четыре года не имеют священника, они хотят участвовать в мессе, исповедоваться и причащаться. Впрочем, чиновник ответил отказом, заявив, что в Ленинграде нет верующих. Эта история наглядно показывает, что епископ Теофил поддерживал контакт со своими прихожанами и знал об их чаяниях.

- Епископ Теофил Матулёнис провел в Петербурге многие, может лучшие, свои годы священнического служения. Но немало он и страдал в России, находясь здесь в тюрьмах, лагерях и ссылке. Как он относился к нашей стране?

- Из его слов и его писем, которые он писал уже в Литве, мы можем узнать, что епископ Теофил делал различие между людьми и идеологией. Он любил людей, н не принимал той идеологии в которой они жили, обмана который они принимали. Он хотел, чтобы люди познали истину и отреклись от лжи. Поэтому он много что делал для России. Приведу один лишь пример. Он издал иконку с Распятием и подписью на русскоми латинском языках: «Спаситель мира спаси Россию». Епископ Теофил распространял по Литве молитву за Россию, что бы этот край познал истину. Это показывает, как важны ему были люди России.

- Сейчас не самый лучший период во взаимоотношениях между нашими государствами. Как вы думаете, архиепископ Теофил Матулёнис, объединяющий наши страны, повлияет ли на эти взаимоотношения?

- Мы как Церковь не занимаемся политикой. Мы молимся тому же Богу, что и христиане России: католики, православные, протестанты. Я думаю, что в этой ситуации, когда между государствами натянутые отношения, мы верующие должны искать, то что нас объединяет. Теофил Матулёнис объединяет Литву, Россию, Латвию и Польшу (ведь он много служил для верующих польского происхождения). Грядущая беатификация должна помочь нам познать друг друга, увидеть друг в друге братьев. Мы верующие имеем надежду что ситуация может измениться. И когда мы идем по этому пути, то архиепископ Теофил Матулёнис для нас хороший пример.

Беседовал Михаил Фатеев