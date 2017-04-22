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Беседа об архиеп. Теофиле Матулёнисе

Приход Святейшего Сердца Иисуса приглашает на встречу посвященную Слуге Божиему архиепископу Теофилу Матулёнису, первому настоятелю этого храма. 

О судьбе и духовном опыте архиепископа расскажет доктор богословия Рома Заянчкаускиене, директор музея Сакрального искусства в Бирштонасе (Литва).
Встреча состоится 23 апреля после воскресной мессы (примерно в 13 часов) в церкви Святейшего Сердца Иисуса (ул. Бабушкина, 57)

Напомним, что архиепископ Теофил Матулёнис будет причислен к лику блаженных 25 июня этого года в Вильнюсе.

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Будущий святой родился 20 июня 1873 года в Ковенской губернии Российской империи. В 1900 году окончил Санкт-Петербургскую Духовную семинарию. С 1912 по 1914 годы служил в церкви святой Екатерины в С-Петербурге, с 1914 по 1923 настоятель петроградской церкви Святейшего Сердца Иисуса. В марте 1923 года был арестован и приговорен к 3 годам заключения. В январе 1925 года был освобожден и вновь вернулся к своим обязанностям настоятеля церкви Святейшего Сердца Иисуса. 9 февраля 1929 года в Ленинграде был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием Апостольского Администратора Ленинграда. Арестован в ноябре 1929 года, приговорен к 10 годам заключения. Отбыв заключение (в общей сложности 14 лет) поселился в Литве, где скончался 20 августа 1962 года.

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