Конференция об арх. Теофиле Матулёнисе

В Каунасе прошла Республиканская научно-практическая конференция, посвященная архиепископу Теофилу Матулёнису, который 25 июня будет причислен к лику блаженных.

Организаторами конференции выступили Университет Витовта Великого, Кайшядорская епархия и Институт жизни и веры.

Основной темой научных докладов и работы в группах стал смысл понятия «мученичество» в церковной жизни в контексте тоталитарных идеологий ХХ века.

Докладчики рассказывали о неопубликованных письмах архиепископа Теофила Матулёниса, о богословских добродетелях в его жизни, о его служении. Генеральный викарий Кайшядорской епархии о. Альгирдас Юрявичюс посвятил свой доклад о пастырской любви архиепископа к людям России.

Выступавшие подчеркивали актуальность жизненного прим ера Теофила Матулёниса для современного общества.

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В помещениях университета была развернута выставка, посвященная жизни будущего святого. На ней были представлены уникальные фотографии, личные вещи и игрушки, которые были сделаны архиепископом в ссылке для его внучатых племянниц.

Теофил Матулёнис окончил Санкт-Петербургскую католическую духовную семинарию в 1900 году. С 1910 по 1914 год служил в церкви святой Екатерины в С-Петербурге, а затем в течение девяти лет был настоятелем петроградского прихода Святейшего Сердца Иисуса. В марте 1923 года был арестован и приговорен к 3 годам заключения. В январе 1925 года был освобожден и вновь вернулся в город на Неве и продолжил нести служение настоятеля церкви Святейшего Сердца Иисуса. 9 февраля 1929 года в Ленинграде был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием Апостольского Администратора Ленинграда. Арестован в ноябре 1929 года, приговорен к 10 годам заключения. Отбыв заключение (в общей сложности 14 лет) поселился в Литве, где скончался 20 августа 1962 года.

25 июня архиепископ Теофил Матулёнис в Вильнюсе будет причислен к лику блаженных (местночтимых святых).