Концерт в честь арх. Теофила Матулёниса

Вечером 24 июня в Успенском соборе Санкт-Петербрга будет совершена месса, предваряющая беатификацию Слуги Бодия Теофила Матулёниса, перед которой будет дан концерт духовной музыки.

В нем примут участие Дмитрий Юдин, Мира Альховик, хор «Балтикум», хор музыкального училища им. Римского-Корсакова, молодежный симфонический оркестр им. А. Паулавичюса и другие исполнители.

Напомним, что 25 июня в Вильнюсе будет причислен к лику блаженных (местночтимых святых) архиепископ Теофил Матулёнис, выпускник петербургской духовной семинарии, многолетний настоятель церкви Святейшего Сердца Иисуса в С-Петербурге и викарий Апостольского Администратора Ленинграда.

На беатификацию в Литву отправляются несколько групп паломников из разных городов России, возглавит российскую делегацию митрополит Павел Пецци.