Как пройдет беатификация архиеп. Теофила Матулёниса

Беатификация Слуги Божиего Теофила Матулёниса состоится 25 июня на площади перед кафедральным собором в Вильнюсе, уточнил епископ Кайшядоскаий Йонас Иванаускас. Возглавит богослужение кардинал Анджело Амато префект Конгрегации по канонизации святых.

Днем ранее ватиканский иерарх посетит кафедральный собор в Кайшядорисе, где помолится у саркофага с телом будущего блаженного. Вечером этого же дня саркофаг будет торжественно перевезен в кафедральный собор Вильнюса, где пройдет ночное бдение, предваряющее беатификацию. Утром 25 июня саркофаг с телом архиепископа Теофила Матулёниса будет выставлен рядом с полевым алтарем на Кафедральной площади.

На самой площади будут установлены большие экраны, а ее пространство будет поделено на секторы. По словам епископа Йонаса, организаторы приготовили места для пятидесяти тысяч верующих.

Помимо паломников из разных уголков Литвы, в Вильнюс приедут католики из России, в первую очередь из Санкт-Петербурга, где учился и служил как священник и епископ Слуга Божий Теофил Матулёнис. Возглавит российскую делегацию архиепископ Павел Пецци. Ожидаются многочисленные паломники и Беларуси, а также делегации из Латвии и Польши.