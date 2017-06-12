Русская служба Радио Ватикана

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Как пройдет беатификация архиеп. Теофила Матулёниса

Беатификация Слуги Божиего Теофила Матулёниса состоится 25 июня на площади перед кафедральным собором в Вильнюсе, уточнил епископ Кайшядоскаий Йонас Иванаускас. Возглавит богослужение кардинал Анджело Амато префект Конгрегации по канонизации святых.

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Днем ранее ватиканский иерарх посетит кафедральный собор в Кайшядорисе, где помолится у саркофага с телом будущего блаженного. Вечером этого же дня саркофаг будет торжественно перевезен в кафедральный собор Вильнюса, где пройдет ночное бдение, предваряющее беатификацию. Утром 25 июня саркофаг с телом архиепископа Теофила Матулёниса будет выставлен рядом с полевым алтарем на Кафедральной площади.
На самой площади будут установлены большие экраны, а ее пространство будет поделено на секторы. По словам епископа Йонаса, организаторы приготовили места для пятидесяти тысяч верующих.

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Помимо паломников из разных уголков Литвы, в Вильнюс приедут католики из России, в первую очередь из Санкт-Петербурга, где учился и служил как священник и епископ Слуга Божий Теофил Матулёнис. Возглавит российскую делегацию архиепископ Павел Пецци. Ожидаются многочисленные паломники и Беларуси, а также делегации из Латвии и Польши.

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Редактор
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