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Месса в автобусе Милосердия

Мессой, которую совершил в автобусе епископ Джон Кинан из Пейсли (Шотландия), завершилась недельная акция, организованная Обществом друзей Божьего милосердия, пишет ICN 

В течение семи дней двухэтажный автобус Милосердия колесил по дорогам городов входящих в епархию Пейсли. «Вдохновленные призывом Папы Франциска выходить к людям и брать с собой Церковь, мы решили сделать церковь на колесах», — рассказала одна из организаторов акции Хелен Бордер.

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Часовня на колесах останавливалась в разных местах и желающие могли зайти внутрь, чтобы исповедоваться, побеседовать со священниками или помолиться.
«Это фантастическая инициатива и прекрасный пример евангелизации, которая выводит церковь в мир. Я надеюсь, что это акция станет первой из многих подобных инициатив, которые предлагают людям возобновить их отношения с Богом», — сказал епископ Джон Кинан.

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Это уже не первая подобная инициатива. О подобных акциях в Великобритании и Корее наш портал писал ранее.

Редактор
Редактор
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