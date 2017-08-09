Месса в автобусе Милосердия

Мессой, которую совершил в автобусе епископ Джон Кинан из Пейсли (Шотландия), завершилась недельная акция, организованная Обществом друзей Божьего милосердия, пишет ICN

В течение семи дней двухэтажный автобус Милосердия колесил по дорогам городов входящих в епархию Пейсли. «Вдохновленные призывом Папы Франциска выходить к людям и брать с собой Церковь, мы решили сделать церковь на колесах», — рассказала одна из организаторов акции Хелен Бордер.



Часовня на колесах останавливалась в разных местах и желающие могли зайти внутрь, чтобы исповедоваться, побеседовать со священниками или помолиться.

«Это фантастическая инициатива и прекрасный пример евангелизации, которая выводит церковь в мир. Я надеюсь, что это акция станет первой из многих подобных инициатив, которые предлагают людям возобновить их отношения с Богом», — сказал епископ Джон Кинан.



Это уже не первая подобная инициатива. О подобных акциях в Великобритании и Корее наш портал писал ранее.