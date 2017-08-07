Митрополит Шептицкий и экзарх Федоров

В этом году исполнилось 100 лет со дня учреждения Экзархата католиков восточного обряда в России. Эта инициатива принадлежит митрополиту Галицкому Андрею Шептицкому, который поставил во главе экзархата своего ученика и помощника петербуржца о.Леонида Федорова. О сотрудничестве этих двух ярких личностей мы побеседовали с иеромонахом Мануилом (Пишковичем) из Свято-Михайловского студитского монастыря во Львове.

- Отче, почему Россия и российские греко-католики были в кругу внимания митрополита Андрея? Что связывало его с Россией?

- Митрополита Андрея всегда интересовали вопросы единства христиан (наверное, теперь мы бы воспользовались термином «экуменизм»), тем более это относилось к христианам общей, византийской традиции. Поэтому Церкви в Российской империи просто не могли его не интересовать. Говорю «Церкви», потому, что он уделял внимание не только «официальной» Церкви, но и имел очень хорошие контакты со старообрядцами. Он ещё как молодой человек интересовался этим, приезжал в Россию, знакомился там с людьми. Например, из его письма родителям мы узнаем, какое впечатление на него произвело знакомство с Владимиром Соловьёвым.

Относительно российских греко-католиков, то ситуация была такой, что к нему обращались за помощью, советом, просто поддержкой те, кто видел всю проблему отсутствия единства с Престолом святого Петра, но, в то же время, желал сохранить свою, так сказать, византийскую традицию. Они чувствовали в нём, как видим из переписки или воспоминаний, понимание и что-то «своё», даже несмотря на то, что митрополит Андрей, имея корни галицких бояр, был воспитан в польской и римско-католической культуре. Тем более, когда святой Папа Пий Х дал митрополиту полномочия относительно восточных католиков в Российской империи, то Россия не могла не волновать Шептицкого.

- Как так получилось, что петербуржец Леонид Федоров попал в круг внимания львовского митрополита?

- Как я уже говорил, практически все, кто интересовался вопросами единения Церквей, рано или поздно знакомились с митрополитом Андреем, который оказывал им поддержку. Поэтому здесь могли оказаться разные люди, например, бывший старообрядческий священник Евстафий Сусалев, впоследствии оказался агентом царской «охранки». Будущий экзарх о. Леонтий (таким было монашеское имя Леонида Федорова), после своего присоединения к Католической Церкви, тоже очень быстро пересёкся с митрополитом.

Читая его письма митрополиту, которого он впоследствии считал своим наставником, то можно чётко проследить эволюцию этих отношений. Конечно, юный петербуржец, с его искренностью, пытливым умом и благочестием не мог не обратить на себя внимания митрополита Андрея. Как показала история, ни блаженный, ни митрополит друг в друге не разочаровались.

- Не могли бы Вы подробнее рассказать о львовских страницах жизни блаженного Леонида Федорова? Чем он занимался, где жил?

- После своего присоединения к Католической Церкви в 1902 году, блаженный сразу выехал на Запад для продолжения богословского образования, где и оставался до 1909 года. Сначала он учился в Италии, а потом во Фрайбургском университете в Швейцарии. Тогда он бывал во Львове только проездом или на каникулах, чтобы встретиться со своим наставником, митрополитом Андреем, и останавливался в «Митрополичьих палатах».

Но в 1909-11 годах Федоров жил во Львове постоянно как префект Богословского института при студитском монастыре св. Иосафата на улице Петра Скарги (сейчас это улица Евгена Озаркевича), возле собора святого Юра. Главным заданием этого института было изучение восточной христианской духовности и культуры и воспитание молодых людей, которые смогли бы этому послужить. Здесь будущий Экзарх стал правой рукой митрополита.

С 1912 года блаженный стал членом монастыря студитского устава, и сразу был направлен для монашеской подготовки в монастырь св. Иосифа в Каменице (сейчас это Босния и Герцеговина), поэтому во Львове больше не жил. Когда он краткосрочно возвращался в Галицию, то останавливался или в уже вышеупомянутом монастыре св. Иосафата, или в Лавре св. Антония в Скнилове (сейчас это на территории львовского аэропорта, а сама Лавра была разрушена во времена Первой мировой войны).

- Митрополит Андрей возглавил Собор русских греко-католиков в С-Петербурге. И учредил экзархат, первоначально зависимый именно от Галицкой митрополии. Какие надежды он связывал с российским экзархатом?

- Сначала я бы хотел уточнить, что Российский экзархат никогда юридически не зависел от Галицкой митрополии. Он был непосредственно подчинён Апостольской Столице. Но действительно митрополит в этих условиях был инициатором, и если так можно сказать, промотором его создания. Также была очень глубокая духовная связь между митрополитом и этой структурой Российской Греко-Католической Церкви, но о каком-либо её подчинении Галиции юридически речи не шло: могло быть сопричастие, сотрудничество, помощь больше развитой церковной общины более нуждающийся, но не подчинение.

Относительно надежд, то дела обстояли так, что после Февральской революции 1917 года были надежды на возрождение и развитие Церкви византийской традиции в России. Не какой-то «украинской миссии в России» или ещё чего-то подобного, но возможности местных людей быть в полноте единства с Престолом святого Петра, сохраняя свою традицию. Как мы знаем, экзархат в восточной католической традиции, является первой ступенью развития церковных структур, которые должны перерасти в самодостаточную епархию, патриархат…

- После смерти блаженного Леонида новым экзархом стал брат митрополита Андрея — блаженный Климентий Шептицкий. Удалось ли ему побывать в России или это было лишь номинальное назначение?

- После смерти блаженного Леонтия экзархат оставался вакантным, и не было возможности назначить нового экзарха. В принципе, все церковные структуры оставались дезинтегрированными из-за гонений коммунистического режима. Но когда в 1939 году появилась такая возможность, чтобы попробовать помочь Церкви в России, то митрополит Андрей, пользуясь полномочиями, которые дал ему ещё святой Пий Х, и которые так и не были формально отозваны, назначил экзархом своего брата, о. Климентия Шептицкого, который был одним из его сотрудников в связях с Россией ещё во времена зарождения экзархата. Это назначение было утверждено папой в 1941 году. Конечно, как видно из протоколов заседаний экзархата, немного можно было сделать на практическом уровне, в связи с войной и возобновившимися преследованиями, но экзарх блаженный Климентий побывал в России, прожил там последние годы своей жизни в заключении и скончался в 1951 году во Владимирской тюрьме.

- Российские экзархи Леонид Федоров и Климентий Шептицкий были причислены к лику блаженных во Львове Папой Иоанном Павлом II в 2001 году. Жива ли память о них, особенно о блаж. Леониде на Украине?

- Конечно, память остается живой. Два экзарха были монахами студитского устава, поэтому в день их праведных кончин, 7 марта и 1 мая, совершаются торжественные богослужения. Также при более «круглых» датах проводятся конференции. Интересно, что ещё в 1930-х годах, в Унивской Лавре, центральном монастыре студитского устава существовал «кружок леонтиевцев» (как помните, монашеское имя блаженного было Леонтий), в котором монахи делились опытом духовной жизни и популяризировали почитание своего собрата-исповедника. Это было ещё задолго до официального прославления блаженного Федорова Церковью.

- Сохраняется ли связь между российскими и украинскими греко-католиками на сегодняшний день? Насколько интересны львовянам их российские собратья по вере?

- В последние годы, в связи с различными событиями, связь, может быть, и ослабела, но она существует. В России и сейчас есть много греко-католиков, в том числе, украинцев. Так же и у нас, во Львове, есть русские греко-католики. Правда, на сегодняшний день во Львове нет богослужений в византийском обряде на русском языке, но в наших монастырях, т.е. студитского устава, мы молимся на церковно-славянском, который можно считать нашим общим достоянием. Наверное, было бы преувеличением сказать о чрезмерном интересе во Львове к вопросу российских греко-католиков, но мы помним, что сто лет тому назад, перед установлением экзархата, тоже не было особенного интереса. Но Господь использовал как Свои орудия одного львовянина и одного петербуржца. Поэтому и сейчас можем сказать, что пути Господни неисповедимы…

Беседовал Михаил Фатеев