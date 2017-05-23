Британские католики скорбят

Кардинал Винсент Джерард Николс, архиепископ Вестминстерский и примас Англии и Уэльса выразил свои соболезнования жителям Манчестера, где минувшим вечером произошел теракт. «Пусть Господь даст силу и укрепление в вере тем, кто потерял близких, раненым и травмированным. Да примет Господь в Свои милосердные объятия погибших. Пусть обратит Он сердца тех, кто совершил зло, к подлинному пониманию Своего замысла и плана о человечестве», — написал в своем послании иерарх.

Свои соболезнования семьям погибших выразила и католическая община Манчестера. Епископ Солфордский Джон Арнольд, на территории которого находится город, поблагодарил службы спасения, полицию и медиков за спасенные жизни, призвал к молитве о погибших и о выздоровлении раненых. Такие трагические события, по словам епископа, должны сплотить людей, помочь им сохранить силу и солидарность.

23 и 24 мая епископ Джон Арнольд отслужит поминальные мессы в центральных католических храмах Манчестера.

Искреннюю солидарность со всеми, кто пострадал от этого бессмысленного акта насилия выразил и Папа Франциск. «Особым образом вспоминая тех детей и молодых людей, которые потеряли свои жизни, и их скорбящие семьи, Папа Франциск призывает Божье благословение, мира, исцеление и силу на народ», — говорится в заявлении Ватикана.

Вечером 22 мая в Манчестере после концерта на крытом стадионе Manchester Arena, произошел взрыв. По данным полиции, погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 60 человек получили ранения. Власти рассматривают произошедшее как теракт.