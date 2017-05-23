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Британские католики скорбят

Кардинал Винсент Джерард Николс, архиепископ Вестминстерский и примас Англии и Уэльса выразил свои соболезнования жителям Манчестера, где минувшим вечером произошел теракт. «Пусть Господь даст силу и укрепление в вере тем, кто потерял близких, раненым и травмированным. Да примет Господь в Свои милосердные объятия погибших. Пусть обратит Он сердца тех, кто совершил зло, к подлинному пониманию Своего замысла и плана о человечестве», — написал в своем послании иерарх.

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Свои соболезнования семьям погибших выразила и католическая община Манчестера. Епископ Солфордский Джон Арнольд, на территории которого находится город, поблагодарил службы спасения, полицию и медиков за спасенные жизни, призвал к молитве о погибших и о выздоровлении раненых. Такие трагические события, по словам епископа, должны сплотить людей, помочь им сохранить силу и солидарность.
23 и 24 мая епископ Джон Арнольд отслужит поминальные мессы в центральных католических храмах Манчестера.

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Искреннюю солидарность со всеми, кто пострадал от этого бессмысленного акта насилия выразил и Папа Франциск. «Особым образом вспоминая тех детей и молодых людей, которые потеряли свои жизни, и их скорбящие семьи, Папа Франциск призывает Божье благословение, мира, исцеление и силу на народ», — говорится в заявлении Ватикана.

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Вечером 22 мая в Манчестере после концерта на крытом стадионе Manchester Arena, произошел взрыв. По данным полиции, погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 60 человек получили ранения. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

Редактор
Редактор
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