Новый глава мальтийцев появится после Пасхи

Выборы нового Великого Магистра Суверенного Мальтийского Ордена состоятся 29 апреля, об этом информирует официальный сайт мальтийцев.

Напомним, что 28 января Великий Магистр фра Мэтью Фестинг подал в отставку. Сейчас временно исполняющим обязанности магистра является Великий командор Ордена фра Людвиг Хоффманн фон Румерштайн.

В избрании нового Великого Магистра, которое состоится в резиденции Ордена в Риме, примут участие около 60 представителей этой организации из разных уголков мира.

Суверенный Мальтийский Орден берет свое начало в 1080 году, года в Иерусалиме. В 15 февраля 1113 Папа Римский Пасхалий II утвердил существование этого рыцарского Ордена. После падения Иерусалимского Королевства рыцари перебрались на Родос и Мальту. После захвата Наполеоном Мальты в 1798 году российский император Павел I предоставил рыцарям убежище в Санкт-Петербурге и был назначен Великим Магистром и защитником Мальтийского Ордена. В начале XIX века руководство Ордена перебралось в Италию. В 1834 году Орден учредил новую штаб-квартиру в Риме.

Официальные дипломатические отношения Ордена с Россией были восстановлены в 1992 году, его интересы в нашей стране представляет Чрезвычайный и Полномочный Посол. В Санкт-Петербурге с февраля 1992 года действует благотворительная Мальтийская столовая, которая дала начало благотворительной организации «Мальтийская Служба помощи», официально зарегистрированной в 1996 году. Также «Мальтийская Служба помощи» присутствует и в Калининградской области.

В сентябре 2015 года все высшее руководство Мальтийского Ордена, в том числе и Великий Магистр фра Мэтью Фестинг, посетили Санкт-Петербург с официальным визитом.