Немецкие мальтийцы посетили Петербург

C 13 по 15 марта Санкт-Петербург посетила делегация «Мальтийской Службы Помощи» из баварского города Вюрцбурга во главе с ее президентом бароном Ханг-Георгом фон Маллинкродтом. Визит немецкой делегации был приурочен к 25-летию благотворительной Мальтийской столовой.

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Немецкие мальтийцы посетили мобильный приют для бездомных, благотворительную столовую и дневной стационар для матерей-одиночек.

«Я очень доволен работой Мальтийской службы в Санкт-Петербурге, и я не преувеличиваю», — сказал барон фон Маллинкродт, подытоживая визит в город на Неве.

Фотографии Евгения Мартыновича