Макрон — каноник Латеранской базилики?

Вступив в должность президента Франции, Эммануэль Макрон может получить и титул почетного каноника Латеранской базилики в Риме.

Правом получения этого титула главы Франции обладают с 1604 года. Связано это с правом въезжать в базилику на коне, которое дал Папа королю Генриху IV, за то что тот отрекся от протестантизма и перешел в католичество, и пожертвовал крупную сумму на монастырь при базилике.

Капитула собора обязалась ежегодно в день рождения монарха — 13 декабря — совершать мессу «о счастье и благополучии французского государства» (pro felici ac prospero Galliae statu). Эта традиция продолжается до сего дня. Что бы получить этот титул каноника глава Франции должен лично прибыть в Латернскую базилику в Риме.

С 1959 года, то есть с начала Пятой Республики, четверо из семи президентов приезжало в Вечный горол, чтобы принять титул «первого и единственного почетного каноника» Латеранской базилики. Это были Шарль де Голль, Валери Жискар д’Эстен, Жак Ширак и Николя Саркози.

Несмотря на то, что во Франции Церковь отделена от государства, президент страны имеет право на получение титула каноника в Амбрён, в Сен-Жан-де-Морьен, в церкви св. Илария в Пуатье, в базилике святого Мартина Турского в аббатстве Сен-Жермэн-Де-Пре в Париже, в кафедральных соборах в Ле-Ман, Анже, Лионе и Шалон-ан-Шампань. Впрочем, никто из семи президентов Пятой республики не предпринимал никаких действий, чтобы получить эти титулы. Исключение составил Шарль де Голь, который принял титул каноника капитулы в Амбрён.

По материалам портала Gosc Niedzielny