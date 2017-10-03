Олимпиада по литургике? Отдичная идея!

Краковская архиепархия объявила о начале очередного литургического конкурса для учащихся средней и старшей школы.

Первый конкурс проводился в 2013 году и оказался востребованным среди молодых верующих. В 2106 г. в нем приняло участие около 400 школьников и гимназистов из 6 польских епархий. Каждый год литургический конкурс – который больше похож на российские предметные олимпиады – посвящен конкретной теме. В этом году темой была выбрана связь между Литургией и Священным Писанием. Для подготовки к выполнению заданий будет проведена предварительная работа с молодежью в приходах – чтение и размышление над текстами Бенедикта XVI, французского теолога Луи Буайе и слуги Божия, основателя движения «Свет-Жизнь» о. Франчишка Блахиньскего. По словам организаторов, главная идея конкурса – углубить понимание верными литургического аспекта чтения Священного Писания, привлечь молодых людей к активному слушанию священных текстов во время Мессы и других богослужений. Кроме того, конкурс имеет и общинное измерение: его организация и проведение предполагает тесное взаимодействия между молодыми участниками, катехетами, семинаристами и духовенством. Конкурс проводится в несколько этапов для разных возрастных групп и включает как тестовые задания, так и написание рассуждений-эссе. Каждый этап сопровождается встречами, лекциями и, конечно же, совместной Литургией.

Почему бы и нам в России не задуматься над воплощением этой прекрасной идеи? Кажется, что дополнительная «литургическая катехизация» была бы крайне полезна в России не только для молодого поколения, но и для взрослых. Конечно, сложно сравнивать ресурсы (прежде всего человеческие) Польши и России, но при желании идею «литургической олимпиады» можно было бы творчески адаптировать и к российским реалиям. Более глубокое понимание того, какова история Мессы, что происходит в тот или иной ее момент, каков символизм литургических предметов, жестов и действий помогает принять мысль о том, что литургия – это дело каждого, а не только «избранных» — духовенства, министрантов и хора.

И еще один важный момент. Современный медиа – и соцсети в первую очередь – открывают нам доступ к огромному количеству информации. Библейские чтения, размышления и проповеди священников, самые разнообразные статьи – все это френдлента услужливо предлагает даже очень ленивому католику. И это здорово. Но в то же время переизбыток «готовых блюд» в какой-то мере расслабляет нас: уже не надо думать самому, не надо прилагать усилия, чтобы найти в тексте или символе личный неповторимый смысл, Слово, обращенное к твоему сердцу. Самостоятельные конкурсные задания – это всегда повод подумать самому, проявить самостоятельность и инициативу.

Для многих именно литургия стала первой катехизацией. Достойно совершаемая литургия – прекрасная форма проповеди. Так почему бы не начать открывать для себя эти сокровища?

Анастасия Паламарчук