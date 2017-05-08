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Выставка о духовенстве во время блокады

В Санкт-Петербурге в Патриотическом объединении «Ленрезерв» открылась выставка, посвященная религиозной жизни блокадного города.
На экспозиции тщательно воссозданы фасады храмов, действовавших во время Великой отечественной войны, представлены богослужебные предметы, книги, молитвословы разных конфессий, а также стенды с рассказом о священнослужителях и мирянах блокадной поры.

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В «Ленрезерве» на постоянной основе действует самая большая в стране частная коллекция подлинной автомобильной техники времен II мировой войны. Кроме этого здесь представлены экспозиции посвященные жизни осажденного города, а так же сотни единиц оружия и большая коллекция радиоприемников.
Мы побеседовали с создателем и владельцем этой коллекции Анатолием Бернштейном.

- Почему Вы сделали выставку, посвященную духовенству во время войны?
- Это, просто, одна из страниц истории, которые незаслуженно забыты. Мы собирали материал довольно долго. Опирались на различные источники, различные факты. Очень много подчерпнули из работ историка Михаила Шкаровского. Помогала нам в организации этой экспозиции Ирина Александровна Муравьева, профессионал с большой буквы, обладающая огромным массивом информации.

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- Обычно, когда затрагивается тема верующих во время войны, разговор касается только православных. У Вас на выставке представлены многие вероисповедания. Что приятно и католики.
- Мы хотели рассказать вообще о подвиге духовенства, а не рассказать о какой-то конкретной религии. Когда мы готовили данную экспозицию, было интересно показать нашим посетителям правду. Ведь к началу блокады у нас в городе работало всего десять церквей и синагога. Когда мы говорим о католиках, то рассказываем посетителям, что католическая церковь сохранилась не смотря на то, что ее настоятель о. Мишель Флоран был депортирован 27 июля 1941 года, как только во Франции к власти пришел Петен и страна примкнула к гитлеровской коалиции. Уезжая, он оставил ключи француженке Розе Сушаль, прихожанке и органисте. Она всю блокаду открывала церковь для прихожан, которые всю войну здесь молились без священника. 

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- Это ведь частная коллекция, все делали сами?
- Здесь нет государственных денег, нет бюджетных денег. Просто это наше увлечение, нам это интересно и мы это делаем.

- Часто эта выставка открыта?
- В открытом формате, когда мы можем показать эту выставку всему городу, мы работаем в знаменательные даты: День победы, День начала блокады и День снятия блокады. В остальные дни мы проводим экскурсии по предварительной записи.

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
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