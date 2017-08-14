Несколько слов о душепастырстве разведенных

Недавно завершилась Всероссийская встреча семей в Новосибирске. К сожалению, более половины браков в нашей стране распадается. Существует ли душепастырство разведенных в России и какие есть варианты его развития? — об этом мы спросили о. Анджея Легеча, CSsR, руководителя Центра семьи Преображенской епархии в Новосибирске.

Супружество – это отражение любви Бога к человеку. Его любовь бесконечна и не ограничена во времени. Поэтому верующие супруги, подражая этой любви, свидетельствуют о ней всю свою совместную жизнь. Важно отметить, что в Католической Церкви нет понятия развода. По сути дела, даже если супруги не живут вместе или если вступили во второй брак, то с точки зрения церковного права, действительным является первый брак, благословленный Церковью, именно он. Только церковный суд может признать первый брак недействительным, но каждый случай рассматривается отдельно.

Много раз Папы (святой Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, Франциск) говорили о том, что уменьшить количество разводов может хорошая подготовка к браку. К сожалению, эта точка зрения часто не находит понимания со стороны желающих создать семью. Молодые люди порой приходят в последний момент и не находят достаточно времени для этой очень важной подготовки. Для Церкви и пастырей здесь большое поле для работы. Впрочем, многое зависит и от самих желающих создать семью.

Второй момент. Если семьи живут и укрепляются в вере, то дети, возрастая в такой атмосфере, видя пример родителей, живущих в церковном браке и любящих друг друга, ежедневно укрепляя свою жизнь Божьей благодатью, тоже будут стремиться к этому.

Что касается душепастырства разведенных. Я не знаю обстановки во всех епархиях России, могу сказать лишь за Преображенскую епархию — во многих приходах, особенно небольших, не ведется специального пастырства. Хотя бы потому, что публичное объявление о подобных встречах не всегда получило бы понимание. Но всегда есть индивидуальный подход: в беседах, в катехизациях… Может быть, не напрямую, но священнослужители сопровождают семьи в нецерковном браке.

В любом случае, мы в нашей поместной российской Церкви, насколько это возможно, уделяем внимание каждому человеку. Порой с точки зрения канонического права сложно разрешить слишком сложную жизненную ситуацию, но важно сопровождать этих людей. Они являются членами Церкви, их никто не выгоняет. Даже несмотря на свои страдания, на то, что не могут приступить к исповеди, приступить к Причастию, они могут по-другому переживать свою веру. Каждый приглашен к тому, чтобы углублять веру, участвуя в мессе, ведя какое-либо благотворительное служение… Я думаю, что существует много вариантов. Все зависит от внимания и деликатности пастырей, чтобы таких людей не отталкивать, а наоборот приглашать в приходские общины, а также от личного желания этих людей.

Беседовала с. Татьяна Авдокушина

Фотография: ТВ «Кана»