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Блаженная Болеслава, Gaudete.ru и бабка

10 декабря состоялась очередная встреча, посвященная петербургским святым, организованная нашим порталом.

На сей раз собравшиеся в одном из приходских помещений в базилике св. Екатерины познакомились с жизнью блаженной Болеславы Ламент, которая с 1907 по 1921 год работала с С-Петербурге. Именно в нашем городе начиналась основанная ей монашеская конгрегация сестер миссионерок Святого Семейства.

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Традиционно помимо рассказа о святой было представлено блюдо. На сей раз это была бабка, блюдо распространенное в родных местах блаженной Болеславы.
Следующая встреча, которая пройдет 14 январ,я будет посвящена блаженному Юргису Матуляйтису.

Фотографии Евгения Мартыновича

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Редактор
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