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Юбилейный выпуск La Civiltà Cattolica

Вышел в свет 4000-й номер журнала La Civiltà Cattolica, издаваемого итальянскими иезуитами. Это единственное в стране католическое СМИ, которые издается непрерывно более 165 лет. Первый номер этого журнала появился на свет 5 апреля 1850 года.
Наш портал пообщался с главным редактором La Civiltà Cattolica о. Антонио Спадаро SJ.

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- Какое значение имеет для католиков и католических медиа публикация 4000 выпуска вашего журнала?
- То, что Civiltà Cattolica предлагает своим читателям – разделить интеллектуальный опыт в свете христианской веры, глубоко укорененной в культуре, обществе, экономике и политике нашего времени. Наше издание серьезное и интеллектуальное, но рассчитано не на элиту и не на специалистов. Прежде всего мы делимся нашими размышлениями не только с католическим сообществом, но с каждым, кто серьезно относится к происходящему в мире и хочет иметь источник достоверной информации, которая стимулировала бы самостоятельные суждения и позволяла созреть для выражения собственного мнения. Наш «генетический код» в том, чтобы быть мостом, переводить с языка Церкви на язык мира, а с языка мира — на язык Церкви, вносить свой вклад в открытый, полноценный, искренний и уважительный диалог.

Это не значит быть пропагандистами или идеологическими союзниками чего-либо; это значит иметь возможность активного критического суждения, рассказывать о предпочтениях и перспективах, а прежде всего – открывать дорогу вперед, побуждать к действию и внимательности. Специфика Civiltà Cattolica, ее особая миссия, предлагаемая редакцией, определяется еще и такой уникальной чертой: издание – плод работы авторов, из которых все без исключения – иезуиты. А значит, журнал призван давать еще и духовное видение реальности, переживаемой представителями духовенства, работающими в редакции.

Наше сокровище – духовность св. Игнатия Лойолы, духовность Воплощения, гуманистический, активный и внимательный поиск Бога в мире, к которому были причастны на протяжении столетий святые, интеллектуалы, ученые, монашествующие в формации. Принцип этой духовности прост: «искать и находить Бога во всех вещах», как пишет св. Игнатий. Культурные инициативы, предлагаемые изданием с момента его основания, характеризуются особым способом взаимодействия со Святейшим престолом, что было закреплено в бреве Пия IX Gravissimum Supremi (Февраль 1866 г.) Эта «особая связь с Папой и Святейшим престолом» — «сущностная часть» нашей издательской деятельности, «единственной в своем роде», как сказал Папа Франциск.

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- Изменилась ли миссия журнала за прошедшие годы? Какова она сейчас?
- Сегодня освещение международной тематики востребовано гораздо больше, чем прежде. Издание о культуре все меньше связано с определенной национальностью. Для того, чтобы сегодня дать полноценный взгляд на реальность, необходимо видеть широкую и плюралистическую перспективу. Уже несколько лет в авторском коллективе издания работают иезуиты из самых разных стран и континентов. Civiltà Cattolica приобрела международный облик.

Мы осознаем необходимость сделать наш журнал доступным большему количеству читателей на разных языках. Таким образом мы решили сделать английское издание Civiltà Cattolica, которое сегодня соседствует с изданиями на французском, испанском и корейском языках. Английский язык – самый интернациональный сегодня, и он олицетворяет тот срез, который наш журнал стремится обеспечить информацией.

Конечно, мультиязыковое измерение окажет воздействие на облик издания, поскольку носители разных языков и культур станут его органической частью. И это станет для нас путем сохранить верность призыву, который Пий IX в Gravissimum Supremi обратил к нашим предшественникам: «сеять и распространять Слово во всех народах».

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
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