Премьера фильма о Кураеве в Москве

Приглашаем москвичей на премьеру документального фильма петербургского режиссера Виктора Тихомирова «Андрей Кураев. Прямая речь». В рамках встречи пройдет презентация книг Виктора Тихомирова и о. Андрея Кураева.

Премьера фильма пройдет 31 мая в музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва, ул. Большая Садовая 10), начало в 19 часов.

Документальный фильм о протодиаконе Андрее Кураеве — религиозном и общественном деятеле, писателе, профессоре богословия и философе, церковном ученом и миссионере. Творчество и деятельность Андрея Кураева вызывают различные оценки, но бесспорно одно: он является одним из наиболее образованных и свободных людей нашего времени. В фильме принимают участие Юрий Шевчук, Владимир Шинкарёв и другие. Музыку для фильма написал Борис Гребенщиков.

Всем, кто захочет присутствовать на мероприятии и встретиться с героями вечера, необходимо будет приобрести одну из предложенных на презентации книг: диакон Андрей Кураев «Мастер и Маргарита»: за Христа или против? (Москва, «Проспект», 2017), диакон Андрей Кураев, Надежда Макарова «Легенды и мифы Древней Греции. Боги Олимпа. Энциклопедия раскраска для детей» (Москва, «Проспект», 2017), Виктор Тихомиров «Евгений Телегин и другие» (Москва, «Проспект», 2017).