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Сын премьер-министра Польши стал священником

В субботу 27 мая епископ Бельско-Живецкий рукоположил во священники Тымотеуша Шидло, сына премьер-министра Польши Беаты Шидло? пишет портал Gosc Niedzielny.

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«Я всегда был связан с Церковью, прислуживал во время мессы и этот путь, который я избрал, был для меня естественным», — говорит в интервью неопресвитер. – «Я не думал о других путях для себя: просто поступил в семинарию. Была поддержка родителей, которые не воспринимали это с чрезмерным энтузиазмом, но и не критиковали мой выбор».

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Говоря о своем священническом служении, в свете деятельности своей матери, о. Тымотеуш говорит: «Я не собираюсь провозглашать никаких политических речей с амвона. Разумеется, что у меня есть свои убеждения, но я оставлю их при себе».

В воскресенье о.Тымотеуш Шидло совершил первую мессу в церкви Ченстоховской Богоматери в Пшечишине, своем родном приходе.

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Священник Тымотеуш Шидло — один из 13 пресвитеров, рукоположенных в минувшую субботу епископом Бельско-Живецкий Романом Пиндлем.

Фотографии портала Gosc Niedzielny

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