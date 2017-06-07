Российская пастырская конференция в Литве

В Вильнюсе в помещениях Высшей католической семинарии святого Иосифа проходит V Общеепархиальная пастырская конференция «Вера: от сохранения к проповеди», в которой принимают участие священники, монашествующие и миряне архиепархии Божией Матери в Москве.

Участников встречи приветствовал митрополит Вильнюсский Гинтарас Грушас. «Через три недели мы будем праздновать причисление к лику блаженных архиепископа Теофила Матулёниса, что явится знаком единства всех нас, живущих в этой части мира», — сказал иерарх.

В докладе, открывающем конференцию, митрополит Павел Пецци отметил, что «наша поместная Церковь, как мы прекрасно знаем, ― одна из самых больших по территории, и некоторые из вас буквально имеют возможность увидеться друг с другом только во время этих пастырских конференций».

Участники конференции в малых группах должны обсудить метод и адекватные инструменты перехода от состояния восстановления структур поместной церкви к их нормальному, живому функционированию.

Фотографии Ярослава Терновского