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Российская пастырская конференция в Литве

В Вильнюсе в помещениях Высшей католической семинарии святого Иосифа проходит V Общеепархиальная пастырская конференция «Вера: от сохранения к проповеди»,  в которой принимают участие священники, монашествующие и миряне архиепархии Божией Матери  в Москве.

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Участников встречи приветствовал митрополит Вильнюсский Гинтарас Грушас. «Через три недели мы будем праздновать причисление к лику блаженных архиепископа Теофила Матулёниса, что явится знаком единства всех нас, живущих в этой части мира», — сказал иерарх.

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В докладе, открывающем конференцию, митрополит Павел Пецци отметил, что «наша поместная Церковь, как мы прекрасно знаем, ― одна из самых больших по территории, и некоторые из вас буквально имеют возможность увидеться друг с другом только во время этих пастырских конференций».

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Участники конференции в малых группах должны обсудить метод и адекватные инструменты перехода от состояния восстановления структур поместной церкви к их нормальному, живому функционированию.

Фотографии Ярослава Терновского

Редактор
Редактор
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