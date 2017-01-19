Межрелигиозный визит в колонию

17 января представители религиозных общин Санкт-Петербурга посетили исправительную колонию № 6 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Католиков во время визита, по благословению декана Северо-Западного региона, представлял Алексей Пирогов, аколит прихода Успения Приснодевы Марии. Также в мероприятии, организованном Управлением федеральной служба исполнения наказаний, приняли участие секретарь Объединенной комиссии по тюремному служению Санкт-Петербургской митрополии Петр Белов, имам Юлай-Хазрат Абдуллин, помощник буддийского ламы Эдуард Ичигеев и раввин Ифрах Абрамов.

Служители пообщались с руководством учреждения и обсудили ряд вопросов по организации сотрудничества традиционных религиозных общин колонией. Встреча с осужденными состоялась в помещении столовой. После приветственных слов, осужденным была дана возможность задать вопросы из зала.

Большинство из осужденных – православные христиане, на втором месте по численности мусульмане, есть также буддисты, иудеи, католики, протестанты, сторонники неоязычества и атеисты.

Это уже не первый совместный визит представителей различных религий в места заключения. В декабре минувшего года они посещали ИК-3 и ИК-4.

Фотографии с сайта Отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии