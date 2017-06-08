Польская коллегия в Риме станет Домом паломника

Польский епископат принял решение реорганизовать Папскую польскую коллегию в Риме (Pontificum Collegium Polonorum), пишет Gosc Niedzielny. В его здании, вероятнее всего, будет размещаться Дом паломника.

По словам митрополита Варшавского кардинала Казимежа Ныча, это решение принято в связи с «уменьшающимся количеством священников, а также увеличением числа университетов и богословских отделений в Польше, где обучение дешевле и более укреплено в польском контексте».

Как сказал кардинал, реорганизация коллегии не означает ее закрытия. «Мы помним, что именно там жил Кароль Войтыла и оттуда отправился на конклав, — сказал митрополит. — Это историческое здание, и оно будет продолжать традиции коллегии».

Папская польская коллегия была основана 9 марта 1866 года решением папы Пия IX. На сегодняшний день здесь проживает 26 священников из Польши, которые учатся в римских университетах.

Годом ранее стало известно о планах по реорганизации Папской русской коллегии (Pontificium Collegium Russicum) в Риме, открытой в 1929 году для обучения будущих священников для СССР.