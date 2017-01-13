Кардинал Кох поприветствовал День иудаизма в С-Петербурге

Сегодня проходит V День иудаизма в Санкт-Петербурге. Его участникам прислал свое приветствие кардинал Курт Кох, Председатель комиссии Святейшего Престола по религиозным отношениям с иудеями.

В своем послании он в частности пишет: «Мне очень приятно вновь приветствовать всех иудеев и католиков, собравшихся вместе, чтобы отметить пятый «День иудаизма» в Санкт-Петербурге 13 января 2017 г. Обе традиции веры, представленные традиционными религиозными общинами в этом городе с самого дня его основания, продолжают играть важную роль в его культурной и общественной жизни. От всего сердца надеюсь, что нынешний «День иудаизма» даст прекрасную возможность укрепить связи между иудеями и католиками Санкт-Петербурга и упрочить мирное сосуществование всех религий, что является одним из принципиальных условий сотрудничества на благо всего человечества».

В своем письме Председатель комиссии Святейшего Престола по религиозным отношениям с иудеями вспоминает визит Папы Франциска в Большую синагогу Рима и его слова, что «в межрелигиозном диалоге главное, чтобы мы встречались как братья и сестры пред очами Создателя и возносили Ему хвалу; чтобы мы уважали и ценили друг друга и пытались сотрудничать».

Далее Кардинал Курт Кох, обращаясь к католикам и иудея С-Петербурга, пишет: «Я очень благодарен вам за то, что в вашем городе есть столь очевидное стремление развивать и укреплять диалог между двумя религиями. Пусть Господь сопутствует вам на вашем пути к углублению дружбы и взаимопонимания, и пусть Он ведет вас в будущее, в светлое будущее. Бог хочет спасти нас, как мы читаем в книге пророка Иеремии: «Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). Да сохранит вас Господь и да благословит ваше стремление укреплять дружбу между иудеями и католиками, да даст Он вам силы следовать по пути взаимопонимания и уважения».

День иудаизма в Санкт-Петербурге проводится с 2013 года. В этому году он проходит уже в пятый раз.