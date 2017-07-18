Новый католический монастырь в Египте

Монахи бенедиктинцы из аббатства святого Оттлиена в Баварии намерены открыть монастырь в Египте, пытаясь таким образом противостоять уменьшению числа христиан на Ближнем востоке. Об этом рассказал аббат Еремиас Шроёдер OSB порталу Katolisch.de

Уже сейчас в предместьях Каира основан дом, где живет монах бенедиктинец из Кении и три кандидата на вступление в Орден. Для того, чтобы обитель могла обеспечивать себя, бенедиктинцы планируют приобрести ферму недалеко от Суэцкого канала.

Монахи не планируют предпринимать каких-то особенных мер предосторожности, хотя террористическая угроза в стране есть. «Но все еще можно открыто исповедовать свою веру. Я лично ходил по городу в хабите. Люди всегда относились ко мне с большим уважением, даже мусульмане», — сказал аббат Еремиас Шрёдер OSB.

Конгрегация святого Оттлиена насчитывает около тысячи монахов и 56 обителей на 4-х континентах.