Русская служба Радио Ватикана

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В Калининграде открыли санктуарий

В воскресенье, 24 сентября, архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, во время торжественной мессы открыл санктуарий Фатимской Богоматери при храме святого Адальберта в Калининграде.

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В центре санкутария, расположенного в часовне храмового комплекса, находится фигура Богоматери Фатимской, освященная в 1997 году святым Иоанном Павлом II.

Как сказал в интервью нашему порталу настоятель прихода о. Ежи Стецкевич: «Мария сказала, что семьи нуждаются в особенной помощи, в спасении от множества угрожающих им опасностей, поэтому в качестве главной ноты в нашем почитании Девы Марии Фатимской, нашей харизмой, мы выбрали служение институту семьи».  Планируется, что здесь будет создан центр молитвы за семью.

Фоторепортаж Ирины Перещако

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