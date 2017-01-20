Католики России и юбилей Реформации

Российские католики примут участие в праздновании юбилея Реформации.

В Москве 18 января в кафедральном соборе Евангелическо-Лютеранской Церкви в России состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению празднования 500-летнего юбилея Реформации в нашей стране. В нем приняли участие руководители различных протестантских союзов, представители Русской Православной и Католической Церквей, а также представители Администрации Президента России и правительства Москвы. Католиков представлял Генеральный секретарь Конференции католических епископов России о. Игорь Ковалевский.

«Реформация сыграла огромную роль для Католической Церкви. В частности, для глубокой рефлексии над Откровением. Она привела и к Тридентскому Собору», — сказал в о. Игорь. — Католическая Церковь в России готова участвовать в различных мероприятиях, которые посвящены это дате. Цель нашего участия — общее свидетельство о Евангельских ценностях».

Первым практическим результатом встречи оргкомитета стало решение проведение в столице двух богослужений в рамках Недели молитв о единстве христиан. Одно из них пройдет с католическом кафедральном соборе, а второе в лютеранском кафедральном соборе. Таким образом, по мнению членов оргкомитета, можно будет зримо подтвердить общее желание идти от разделения к полному общению во Христе.

Участники встречи обсудили ряд других по празднованию юбилея Реформации, которые пройдут как в Москве, так и в регионах России. Присутствующие на встрече представители Администрации Президента и правительства Москвы выразили намерение оказать всестороннюю поддержку и помощь в проведении мероприятий юбилейного года Реформации.

Фотографии Информбюро «Спектр»