В Иркутске короновали статую Богоматери

Статую Фатимской Богоматери короновали 20 августа в Иркутcком кафедральном соборе.

Церемонию возглавил епископ Кирилл Климович из Иркутска, в ней также приняли участие епископ Ежи Мазур из Элка (Польша), епископ Иосиф Верт из Новосибирска, епископ Клеменс Пиккель из Саратова и епископ Александр Кашкевич из Гродно (Беларусь).

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Корону из позолоченного серебра и украшенную драгоценными и полудрагоценными камнями изготовил скульптор из Кракова Винцент Кучма. Несколько лет назад ее благословил святой Иоанн Павел II.

Месса во время которой прошла коронация завершала Пастырскую конференцию епархии святого Иосифа в Иркутске «Вслушиваясь в Непорочное Сердце Богородицы», проходившую с 14 августа.

Фотографии Натальи Гончаренко