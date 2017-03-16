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Новый глава францисканцев России и Казахстана

С 13 марта в Риме в Генеральной курии Ордена Братьев Меньших проходит Капитул Фонда святого Франциска Ассизского (территориальной единицы Ордена, объединяющей францисканцев в России и Казахстане). Возглавил работу Генеральный министр ордена о. Майкл Перри, OFM. 

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В рамках встречи духовные сыновья святого Франциска обсудили успехи, проблемы и перспективы служения в этих странах, а так же избрали нового президента Фонда. Им стал брат Стефано Инверницци OFM.

Этот итальянский монах уже много лет несет свое служение в России. На данный момент он живет в Уссурийске и возглавляет благотворительный центр «Тау», во время служения в Санкт-Петербурге он активно занимался детьми из малообеспеченных семей. На предыдущем капитуле брат Стефано Инверницци был избран экономом Фонда святого Францисская Ассизского.

На капитуле был избран и новый совет Фонда. В него вошли: о. Элиот Марецки, брат Бернард Турманн, о. Джон Гиббонс.

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Фонд святого Франциска Ассизского был создан в 1997 году. В настоящий момент он объединяет 5 монашеских общин в России и Казахстане (С-Петербург, Новосибирск, Уссурийск, Алма-Ата, Талдыкурган). Братья-францисканцы из Фонда служат в 7 католических приходах, занимаются благотворительной и социальной деятельностью.

Редактор
Редактор
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