Русская служба Радио Ватикана

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Месса для заключенных в Мордовии

Исправительную колонию № 22 в поселке Леплей Зубово-Полянского района в Республике Мордовия посетил о. Джампьеро Карузо, сообщает сайт УФСИН по Республике Мордовия.
Священник пообщался с заключенными, принял у желающих исповедь и совершил мессу в тюремном храме Святого Семейства.

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Эта исправительная колония долгие годы была единственным в СССР местом содержания иностранцев. В настоящее время здесь отбывают наказание граждане из почти 50 государств.
Церковь Святого Семейства на территории ИК №22 была возведена на средства благотворителей в 2000 году руками самих заключенных. В мае того года ее освятил епископ Клеменс Пиккель. Церковь является первым католическим храмом на территории исправительных учреждений России. Теперь ее регулярно посещает о. Джампьеро Карузо из Москвы, который около 5 лет окормлял осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Новосибирской области.

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Епархия святого Климента уже долгие годы сотрудничает с УФСИН Мордовии, проводя работу по духовно-нравственному воспитанию осужденных католического вероисповедания.

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История этой исправительно-трудовой колонии начинается в 1938 году. Первоначально заключенные занимались лесозаготовками и производством стройматериалов для Темлага. В 1956 году здесь было образовано учреждение для осужденных иностранных граждан.

Фотографии с сайта УФСИН и МордовМедиа

 

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