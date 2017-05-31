Скончался кардинал Любомир Гузар

Вечером 31 мая скончался верховный архиепископ Киево-Галицкий на покое кардинал Любомир Гузар, сообщила информационная служба УГКЦ.

«Мы, украинцы, должны отстаивать свои права, защищать свой народ. Но мы не должны строить наше отношение к России на основе ненависти», — говорил кардинал Любомир.

Любомир Гузар родился 26 февраля 1933 года в Польше. В 1944 году его семья эмигрировала в Австрию, а затем в США. После окончания семинарии в 1958 году он был рукоположен во священники. Защитил докторскую диссертацию в Риме и вступил в студийский монастырь в Гроттаферрата (Италия).

2 апреля 1977 верховный архиепископ Иосиф Слипый тайно рукоположил в епископы архимандрита Любомира Гузара, но папа Павел VI не признал этой хиротонии. Лишь в 1996 году Папа Иоанн Павел II признал архиерейскую хиротонию епископа Любомира Гузара, а Синод епископов УГКЦ назначил его назначил помощником верховного архиепископа Мирослава Любачивского. После кончины архиепископа Мирослава епископ Любомира Гузар был избран 25 января 2001 года предстоятелем Украинской Греко-Католической Церкви. В феврале того же года Иоанн Павел II назначил его кардиналом.

10 февраля 2011 года папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара с поста верховного архиепископа УГКЦ.