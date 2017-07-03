Польские велопаломники в России

В воскресенье 2 июля церковь святого Иоанна Крестителя в Пушкине посетили три необычных паломника из Польши.

13 мая двое велосипедистов Збигнев Чайка и Ян Костух, а также водитель технического микроавтобуса Тобиаш Зухевич отправились из португальской Фатимы в польский Гданьск, проезжая по всей Европе. Расстояние, которое им необходимо будет преодолеть составляет 11 тысяч километров. Это паломничество приурочено к 100-летию явлений Богоматери Фатимской. Россия является одним из важных пунктов поездки. Именно нашей страны казались одни из самых важных пророчеств, сделанных Богоматерью в Фатиме.

Поэтому паломники специально подгадали, чтобы в первую субботу июля посетить богослужение в базилике святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Не случайно и то, что на следующий день поляки посетили церковь святого Иоанна Крестителя в Пушкине.

Здесь в боковой часовне находится местночтимая икона Богоматери Фатимской «Тобою единство», написанная православным иконописцем и одобренная сестрой Люцией, одной из трех детей, которым являлась Матерь Божия. Польские паломники, помолились у иконы, поучаствовали в мессе и, побеседовав со священниками и прихожанами, отправились в путь.

Фотографии Ирины Романовой и их архива участников велопаломничества