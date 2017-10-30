Русская служба Радио Ватикана

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Чем хэллоуин обязан церкви?

В последние октябрьские дни СМИ буквально заполнены статьями о Хэллоуине: можно ли, нельзя ли праздновать, какая от него польза и кто виноват. Пафос большинства статей русскоязычного сегмента состоит в том, что «не наш это праздник», а католические ресурсы справедливо напоминают, что 1 ноября Церковь празднует Всех Святых, а 2 ноября вспоминает усопших верных.

Явление, которое мы ежегодно наблюдаем на переломе октября и ноября крайне интересно изучать. День всех святых за последние 1600 лет многократно менял свой облик и свою социокультурную роль. В истории этого праздника переплелись самые разнообразные элементы – религиозные, экономические, политические, национальные, социальные. А многое в облике современного светского празднования Хэллоуина возникло… благодаря Католической Церкви.

- Часто говорят о том, что День всех святых возник из-за стремления Церкви христианизировать языческий Самайн (ирландский день наступления зимы). Это не так: в IV веке память всех святых совершалась 13 мая (как правило, после Пасхи); в следующем столетии в Сирии память мучеников совершали в послепасхальную неделю, а в Греции – в воскресенье после Пятидесятницы. Около 800 года в Европе начали совершать поминовение святых, не являвшихся мучениками; в Германии и Англии этот день приходился на 1 ноября, а в Ирландии всех святых воспоминали 1 апреля. Поэтому совпадение дат Самайна и дня Всех Святых можно считать случайным.
- Совершать память всех усопших братьев, патронов монастыря и умерших христиан разом впервые предложил аббат Клюни Одилон в 998 году. Одилон предписал совершать эту память в клюнийских монастырях в феврале, но уже в XII столетии дату поминовения усопших перенесли ближе к празднику Всех Святых, поскольку они являются ходатаями за души усопших на небесах.

- Задолго до того, как в Европу были завезены первые тыквы, день Всех Святых и день поминовения усопших верных был прочно связан с яркими огнями. Как выразить свою благодарность святым заступникам, или как усердно помолиться за умерших родичей? Конечно, сделать пожертвование в виде свечи – чем весомее и толще она будет, тем быстрее на Небесах будут услышаны молитвы. А так как святых заступников и родственников у средневекового человека было много, количество пузатых зажженных свечей в храмах возрастало в разы.

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- Современный Хэллоуин принято осуждать за эстетизацию смерти. Однако в монастырях и приходских общинах средневековой Европы существовали такие формы молитвы об умерших, которые нам показались бы не менее странными. В день поминования усопших открывались монастырские оссуарии (хранилища костей), а сложенные там черепа и кости украшались цветами. Если состояние останков позволяло, их одевали и усаживали в ниши у стен. На кладбища приносили еду, в Бретани духовенство освящало могилы святой водой, а миряне – молоком.

 

- День Всех Святых в дореформационной Европе был временем карнавала, по своей роли аналогичного карнавалу перед началом Великого поста. Заканчивались полевые работы, устанавливался новый порядок жизни – зимний. Мир становился «с ног на голову», что охотно демонстрировала молодежь, наряжаясь в карнавальные костюмы. Перед холодной зимой, полной лишений, нужно было нарадоваться впрок. Правда, после Реформации любые формы карнавальной активности подверглись осуждению.

- Современный Хэллоуин в Европе и Америке не обходится без детей, которые ходят по соседским домам в страшных костюмах и просят угощение. Этот обычай вполне объясним: в конце осени крестьяне забивали скот, начинали варить варенья и сушить фрукты. Для бедняков и для детей это было подходящим временем, чтобы выпросить немного еды или сладостей.

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- Канун Всех Святых был горячим временем для звонарей. Необходимо было вычистить и исправить все колокола, звонки и гонги, чтобы они должным образом воспевали славу святых на небесах, а потом звонили так, «чтобы даже мертвые услышали». Души в чистилище также должны были пойти по верному пути, ориентируясь на звук колоколов. Колокольный звон с радостью поддерживала молодежь игрой на музыкальных инструментах: нужно было играть не столько красиво, сколько громко.

- Обычай собираться в канун дня Всех Святых в темное время суток на кладбищах или вне городских стен связан с эпохой английской Реформации, когда католические праздники и обряды – в том числе и торжество Всех Святых и день поминовения усопших верных – были запрещены. Поскольку наказание за исполнение «папистских суеверий» было крайне жестоким, вплоть до смертной казни, люди шли молиться за своих близких тайно, неся с собой светильники, а иногда и пищу для поминальной трапезы. Этот обычай был особенно устойчивым в английской провинции и на Севере, где влияние католицизма сохранялось, несмотря на репрессивную политику короны. Разумеется, официальная церковь Англии, а особенно пуританские проповедники давали обычаю крайне негативную оценку. Предполагалось, что ночью на кладбище собравшиеся предаются магическим ритуалам, приносят кровавые жертвы и вступают в сговор с нечистой силой. А дурным слухам, как правило, верят охотнее всего.

Анастасия Паламарчук

Анастасия Паламарчук
Анастасия Паламарчук
Прихожанка храма св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, органистка. Доктор исторических наук, историк- медиевист.
http://gaudete.ru/

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