Русская служба Радио Ватикана

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Фестиваль доктора Гааза в Москве

23 сентября в Москве прошел фестиваль, приуроченный к открытию в столице в районе Тропарево-Никулино улицы Доктора Гааза.

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Федор (Фридрих) Гааз, живший в Москве XIX века прославился своей благотворительностью, его называли «святым доктором». Всю жизнь он посвятил облегчению участи заключенных и ссыльных. Открывал больницы и школы. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. Память о нем хранят, как католики, так и православные. Сейчас идет процесс его беатификации.

Фотографии Ольги Хруль

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Редактор
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