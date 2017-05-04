Русская служба Радио Ватикана

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Губернатор пообещал профинансировать ремонт храма в Астрахани

В Астрахани был завершен ремонт Дома Общины, принадлежащего одному из старейших католических приходов нашей страны. Освятил его Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре. О реставрации и об отношениях с властями и христианами других конфессий мы побеседовали с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы о. Михалом Грушкой OFMConv.

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- Отче, это здание, в котором размещалась легендарная Латинская школа?
- Нет, это другое здание. В Астрахани много объектов, связанных с историей Католической Церкви, с католиками, которые здесь жили и трудились.
В первую очередь — это храм Успения Пресвятой Богородицы, памятник архитектуры федерального значения. Он освящен в 1776 году. Но первая церковь здесь появилась еще в конце XVI века. Рядом с храмом расположено здание бывшей Латинской школы. Вернее, это был монастырь капуцинов, в котором была и школа. Она появилась еще во времена Петра Великого и стала самой первой школой в Астрахани. Здание это нам, к сожалению, не принадлежит. Оно находится на балансе города и его состояние просто плачевно.

На другой стороне улицы расположен Дом католической общины. Он был построен еще в 1897 году на средства наших прихожан. В те времена в Астрахани насчитывалось более двух тысяч католиков, среди них было немало купцов и обеспеченных горожан. Католической общине принадлежала аптека, приют и лавки. Это был район, заселенный католиками и армянами. Сейчас времена поменялись. В связи с тем, что рядом находится рынок, здесь сейчас много мусульман.

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Именно это здание вернули верующим в начале 90-х годов прошлого века. Это был жилой дом. Первоначально вернули его лишь частично. Возвращением занимался о. Кшиштоф Немыйски, который в нем и погиб. После его смерти в Астрахань приехали конвентуальные францисканцы. Все это время в здании были офисные помещения и жилые квартиры. Одну из них мы долго не могли получить. Выкупить ее удалось только несколько лет назад. В итоге, после всевозможных согласований, так как это архитектурный памятник местного значения, в 2012 году начался ремонт здания. Спустя пять лет мы его завершили.

- Что находится в этом доме?
- Здесь находятся приходские помещения: большой зал, классы для катехизиса и офис прихода. Кроме этого здесь расположен офис благотворительной организации «Каритас», детский центр «Антошка», а также наш монастырь.

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- Пишут, что во время встречи Апостольского нунция с Губернатором Астраханской области Александром Жилкиным последний пообещал профинансировать ремонт храма.
- Да, это правда. В связи с тем, что церковь является памятником архитектуры федерального значения, то на ее ремонт уже несколько раз выделялись крупн6ые суммы. Но работы проводились странно, даже неумело. Реставрировалось не то, что необходимо в первую очередь. Важно укрепить фундамент, снять пол, сделать дренажную систему и восстановить вентиляцию. Но ничего из этого не было сделано.

После встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла губернатор пригласил меня в гости, а затем и я пригласил его к нам в храм. Показал ему церковь.
Наш храм — это не только религиозное место, но и культурный центр города. В нем регулярно проходят концерты классической и духовной музыки. Но рядом с ним расположено две помойки! Прямо у забора. Двадцать лет нам не удается их перенести! Рядом рынки, мусора много. Это не только тара, но и пищевые отходы. Невозможно дышать, особенно летом.

Во время встречи с нунцием губернатор сказал следующее: «В этом году закончим реставрацию Кремля, а в следующем постараемся выделить деньги на ремонт храма».

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- На встрече с губернатором присутствовал и новоназначенный православный митрополит Астраханский и Камызякский Никон.
- Да, это была инициатива губернатора. Знаете, я в Астрахани служу семь лет. С прежним митрополитом я встретился лишь один единственный раз! Мы были тогда вместе с нашим епископом Клеменсом, для которого это тоже была единственная с ним встреча.

Летом прошлого года в Астрахань назначили нового митрополита. С ним я уже несколько раз встречался! Дело в том, что я член местного Межконфессионального совета. На его заседаниях бывает и митрополит Никон. Правда, в рамках этих встреч у меня с ним очень короткие беседы. Но недавно мы с ним пересеклись в аэропорту и тут была возможность пообщаться обстоятельнее. Он создает впечатление очень открытого человека. Надеюсь, что наши отношения сложатся.

Впрочем, у меня очень дружеские отношения со некоторыми православными священниками и настоятелем местного армянского прихода.

Фотографии Владимира Троицкого и с сайта губернатора Астраханской области.

Редактор
Редактор
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