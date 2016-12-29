Год кино. Стоит ли подводить итоги?

Вот и заканчивается 2016 год, который в России был объявлен как «Год Российского кино». Много задач и целей было поставлено как перед кинематографистами, так и перед прокатчиками в нашей стране. Однако, когда наступает время подведения итогов, всегда вспоминается основная цель, которая ставится перед каким-либо начинанием. Для года кино она звучала так: «Увеличение выпускаемых в России кинофильмов и продвижение киноискусства в регионы страны». Получилось ли достигнуть данной цели или наоборот постараемся немного разобраться…

Начнём, пожалуй, с того, что вспомним, как и с чем мы начинали Год кино. Огромное количество обещаний о поддержке национального кино, о развитии отечественной киноиндустрии, о качестве выпускаемой продукции — всё это предвосхищало зрителя появлением множества классных фильмов отечественного кинематографа. Но год заканчивается, и мы видим, что зритель почему-то не «искупался» в обилии продуктов от долгожданных обещаний. А причина всему, как сейчас многие говорят, это кризис. Но если посмотреть на ситуацию до так называемого «кризиса», то в целом, она не изменилась. Как говорится: «Фильмов не было и нет…». Но, наверное, здесь большую роль играет свойственный российскому менталитету драматизм.

Поэтому нельзя говорить, что всё плохо, ситуация с отечественным кинематографом в целом стала не хуже. В стране выходили и продолжают выходить российские киноленты. В этом плане — мы стабильны. Но всё-таки год кино, а цели и задачи обещали быть «помасштабнее». Поэтому, если посмотреть на количество выпускаемых фильмов, которое обещали повысить на 20 % в 2016 году, то, к сожалению, не прозвучало в различных отчетах на сколько удалось реализовать данную задачу. Поэтому, минус одна нерешенная задача в год кино.

Теперь стоит поговорить о качестве. Допустим, мы не достигли повышения количества фильмов, а значит достигли повышения качества? Но что подразумевается под понятием качества в кино? На этот вопрос могут ответить лишь сами кинематографисты. А зритель, в основном, избалованный спецэффектами, судит о качестве по их количеству в сюжете. В этом плане в России был прорыв за этот год, такие «спецэффектные» фильмы как «Экипаж» и «Он-дракон» смогли выйти за рамки отечественного кинорынка и были успешны в других странах. Да и в целом, видно экшн-направление многих российских фильмов, которые иногда балансируют на грани между авторским кинематографом и блокбастерами, которые пока не очень находят отклики у зрителей. Но в этом можно уже увидеть положительную тенденцию для российского кино. Смешение стилей и направлений в этом случаем можно оценивать, как попытку, а попытка — это уже шаг к чему-то новому. Поэтому, с задачей о качестве почти справились.

Далее можно говорить о самом «болезненном месте» российского кино — это развитие киносетей в отдаленных районах. Как в начале года об этом громко говорили, так к концу года тихо «закончили». Данный пункт государство реализовало лишь частично, ссылаясь на всё тот же кризис.

Если мы заговорили про народ России, то можно поговорить и о национальном кинематографе, который тесно переплетается с культурами, населяющими нашу страну. На широком экране в обычном прокате, зрители так и не увидели кинолент, которые были представлены бы именно малыми народами страны, но их культурное наследие всё-таки отражалось в отдельных кинофильмах. Но, как и в предыдущие года, не получив широкого проката, национальное кино ярко отобразилось на различных как всероссийских кинофестивалях, так и на международных. На крупных кинофестивалях в этом году были представлены работы Кирилла Серебрянникова «Ученик» и Андрея Кончаловского «Рай» и многие другие.

В целом в сфере кинофестивалей год кино отличился положительными моментами. В стране стало проводиться больше детских, анимационных и документальных кинофестивалей, как для любителей, так и для профессионалов. Такой показатель является очень хорошим фактором для развития российского кино, ведь именно на фестивалях открываются новые имена, демонстрируются независимые взгляды и рождаются новые идеи — все самое необходимое, что сейчас и нужно нашей стране в сфере кинематографии.

Всё это даёт большую надежду на то, что Российское кино сможет вернуть себе звание кинематографической державы. Будем надеяться, что прошедший год кино — стал не конечной точкой развития кинематографа России, а лишь начальной. Поэтому, подводить итоги ещё рано, можно сделать только выводы, ведь кинематограф — это живой вид искусства, у которого своё настроение и свои нравы, полностью зависящие от нас — зрителей и тех, кто делает Наше Российское кино.

Екатерина Савельева