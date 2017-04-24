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Выставка о милосердии

В Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге открыли выставку, посвященную благотворительности под названием «Благо твори и милосердствуй».

Основу выставки составляют экспонаты из фондов музея — иконы, произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

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Выставка состоит из нескольких разделов и знакомит посетителей с историей и сегодняшним днем благотворительности. В священных текстах разных религиозных традиций, считающих Милосердие неотъемлемой составляющей Бога и одним из его имен. Католическую Церковь на выставке представляют не только образы Богоматери Милосердной и изображения святых, тесно связанных с действенным милосердием, но и экспонаты, рассказывающие о действующих в городе католических организациях «Каритас Санкт-Петербург» и «Мальтийская служба помощи».

Редактор
Редактор
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