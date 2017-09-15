Конференция о греко-католиках в Петербурге

В Санкт-Петербургском государственном музее истории религии проходит научная конференция, посвященная 100-летию учреждения в России Экзархата для католиков византийского обряда.

Среди докладчиков на трехдневной встрече настоятели ряда греко-католических приходов России, а также прелат Иосиф Свидницкий.

Конференция проходит с 14 сентября и завершится 16 сентября Божественной литургией по византийскому обряду в церкви святого Антония Чудотворца при монастыре конвентуальных францисканцев. Организатором конференции выступил петербургский приход Сошествия Святого Духа и его настоятель о. Александр Бургос.

Напомним, что Экзархат для католиков византийского обряда в России был учрежден в Санкт-Петербурге в мае 1917 года. Во время СССР он был практически полностью уничтожен, многие священнослужители и миряне были подвергнуты репрессиям или приняли мученическую смерть. Протопресвитер Леонид (Леонтий) Фёдоров, возглавлявший экзархат, был причислен к лику блаженных в июне 2001 года. С 2004 года греко-католические общины России объединены в Ординариат для католиков византийского обряда, который возглавляет епископ Преображенской епархии Иосиф Верт.