Русская служба Радио Ватикана

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Подожди со мной вместе, Гедеон

На этой неделе в ожидании Мессии нас будет сопровождать спутник, рядом с которым можно чувствовать себя спокойно и в безопасности даже на самой темной автобусной остановке. Это Гедеон, один из великих Судей израильских, живший в весьма печальные для народа Божия времена. Израиль, отошедший в очередной раз от почитания Единого Бога, находится под владычеством мадианитян. «Тяжела была рука мадианитян над Израилем … Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители востока, и ходят у них. И стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла» (Суд.6:2-4). В общем, грусть и тупик.

Наш герой, Гедеон, находится в самом конце этого тупика и, в сущности, ничего не ждет от жизни. Он — крестьянин, младший сын в младшем из колен Израилевых, с ощущением полной безнадежности молотит пшеницу, ту самую, за которой скоро придут мадианитяне и снова отберут. Тот самый момент, когда ты полностью уверен: у Бога нет на тебя никаких планов. Только повторяющийся бессмысленный труд до самой смерти. Боюсь, что меланхолию Гедеона легко может понять каждый из нас, особенно в середине рабочей недели.

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Именно к такому меланхолику явился ангел Господень. Ангел удобно устраивается в излюбленном для ветхозаветных ангелов месте – под дубом, и затевает диалог с Гедеоном. «Господь с тобою, муж сильный!» (Хочется верить, что Гедеон и вправду был молодым красавцем, а солнце играло в каплях пота на его мускулах). Как настоящий мужчина, Гедеон сразу же начинает жаловаться на политическую ситуацию: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши?» (Суд.6:13).

Если бы ангелы могли удивляться, тот, что был послан к Гедеону, просто сел бы от удивления. Претензии в ответ на приветствие! Однако он, вернув себе подобающий ангелам торжественный вид, все же огласил то, за чем пришел: «Иди с этой силою твоею, и спаси Израиля от руки Мадианитян… Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян » (Суд.6: 14,16).

Гедеон не просто не спешит спасать мир. Как бы не так! Он начинает отчаяно тянуть время. Сделай мне знамение. Пожалуй, я Тебя послушаю и разрушу жертвенник Ваалу, но только ночью, потому что днем страшно. А сделай мне еще знамение, я как-то не очень пока уверен. А можно еще раз, ну вот совсем-совсем последний для верности? (Суд.6: 18-40)

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Надо сказать, что Бог проявляет по отношению к Гедеону чудеса терпения. Мы с вами прекрасно знаем, как Он карал других своих избранников за маловерие или сомнение. С Гедеоном все иначе. Этот сильный и красивый молодой человек просто не умеет ждать, не умеет надеяться. Его этому никто не учил, и в этом смысле Гедеон очень современный герой. Мог бы быть рядовым офисным работником. О чем мы мечтаем? Вот так, чтобы была Мечта! Великая и прекрасная! Есть ли что-то такое, за чем хотелось бы пойти на край земли? Можем ли мы поверить, что Бог действительно сотворил каждого из нас для великих дел? Или ждем, что мадианитяне все равно придут и отберут урожай?

Бог ласково и терпеливо учит Гедеона ждать – ждать большего в своей жизни, ждать великих событий, которые случатся. Поднять голову от перемалываемого зерна. Бог говорит: Я буду давать тебе знамения, буду манить и увлекать тебя, только чтобы ты научился надеяться и ждать. Адвент – время, данное для того, чтобы пробудить в себе надежду, даже если все вокруг кажется бессмысленным. Наше ожидание спасения от дурной бесконечности, ожидание смысла – и ожидание Истины! — Бог не устает скрашивать маленькими чудесами, знаками, Своими улыбками. Научиться ждать большого и поистине прекрасного.

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Медленно, но верно, Гедеон открывает свое сердце и волю для надежды и ожидания – и вот перед нами уже не апатичный меланхолик, а юный могучий воин, готовый на любые подвиги. Пробужденное ожидание преображает Гедеона. Если вам интересно, что случилось с ним далее, откройте 6-8 главы книги Судей: война, военные хитрости, победа, любовь и долгая счастливая жизнь.

Подожди со мной вместе, Гедеон. Попроси вместе со мной Бога о пробуждении в сердце надежды и ожидания великих дел во славу Его.

Анастасия Паламарчук

Редактор
Редактор
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