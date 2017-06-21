Безымянный проезд стал улицей доктора Гааза

Одна из московских улиц будет носить имя Слуги Божьего Федора Гааза, сообщает официальный сайт мэра российской столицы.

По решению московской межведомственной комиссии по наименованию имя врача-филантропа и католика будет носить безымянный проезд районе Тропарёво-Никулино. Протяженность этой улицы составляет порядка двух километров. Недалеко расположена частная общеобразовательная немецкая школа Deutsche Schule Moskau, которая с 1989 года носит имя Фёдора Петровича Гааза.

Фридрих-Иосиф Гааз родился в 1780 году в городке Бад-Мюнстерайфель под Кельном, получил медицинское образование В 1802 г. молодой доктор приехал в Москву, где прожил полвека. Здесь он приобрел обширную частную практику, заработав немалое состояние. Многие годы Гааз был старостой прихода свв. Петра и Павла, вносил деньги на его строительство. Большую часть своих сбережений он отдавал на благотворительность. Когда в августе 1853 года Федор Петрович Гааз скончался, хоронить его пришлось на казенный счет – денег у него осталась лишь горстка мелочи в кармане. За гробом шло двадцать тысяч человек.

Еще в 1909 году в Москве был открыт памятник «святому доктору». В 1919 году приказом Комиссариата здравоохранения больнице для заключенных в Петрограде было присвоено имя доктора Федора Гааза. Именем доктора названы улицы городов Ессентуки и Железноводска. В Перми существует детский онкогематологический центр имени Ф. П. Гааза. В слеле Тишково, некогда принадлежавшем «святому доктору» установлен памятник ему.

В 1998 году кардинал Иоахим Майснер, архиепископ Кельнский, начал процесс беатификации доктора Гааза в его родной епархии. В 2011 г. процесс был передан в архиепархию Божьей Матери в Москве. 9 января 2016 года в Москве была открыта епархиальная стадия процесса беатификации доктора Федора Гааза.