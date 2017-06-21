Русская служба Радио Ватикана

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Безымянный проезд стал улицей доктора Гааза

Одна из московских улиц будет носить имя Слуги Божьего Федора Гааза, сообщает официальный сайт мэра российской столицы.

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По решению московской межведомственной комиссии по наименованию имя врача-филантропа и католика будет носить безымянный проезд районе Тропарёво-Никулино. Протяженность этой улицы составляет порядка двух километров. Недалеко расположена частная общеобразовательная немецкая школа Deutsche Schule Moskau, которая с 1989 года носит имя Фёдора Петровича Гааза.

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Фридрих-Иосиф Гааз родился в 1780 году в городке Бад-Мюнстерайфель под Кельном, получил медицинское образование В 1802 г. молодой доктор приехал в Москву, где прожил полвека. Здесь он приобрел обширную частную практику, заработав немалое состояние. Многие годы Гааз был старостой прихода свв. Петра и Павла, вносил деньги на его строительство. Большую часть своих сбережений он отдавал на благотворительность.  Когда в августе 1853 года Федор Петрович Гааз скончался, хоронить его пришлось на казенный счет – денег у него осталась лишь горстка мелочи в кармане. За гробом шло двадцать тысяч человек.

Еще в 1909 году в Москве был открыт памятник «святому доктору». В 1919 году приказом Комиссариата здравоохранения больнице для заключенных в Петрограде было присвоено имя доктора Федора Гааза. Именем доктора названы улицы городов Ессентуки и Железноводска. В Перми существует детский онкогематологический центр имени Ф. П. Гааза. В слеле Тишково, некогда принадлежавшем «святому доктору» установлен памятник ему.

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В 1998 году кардинал Иоахим Майснер, архиепископ Кельнский, начал процесс беатификации доктора Гааза в его родной епархии. В 2011 г. процесс был передан в архиепархию Божьей Матери в Москве. 9 января 2016 года в Москве была открыта епархиальная стадия процесса беатификации доктора Федора Гааза.

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