Монахини открыли бесплатный ресторан

«Еда для души» — так называется проект, который начали в лондонском районе Шордич монахини из Конгрегации дочерей Божественного милосердия, пишет ITV.

По будням с 11:30 до 20:00 они бесплатно потчуют гостей отеля Nundos незамысловатыми обедами. Условие одно: необходимо отложить свой мобильный телефон и общаться с другими посетителями или самими монахинями.



Шордич — один из самых модных и ярких арт-районов столицы Великобритании. Известен он и своей эклектичной смесью из кафе, баров, пабов, ресторанов и ночных клубов. Акция проводится в рамках реалити-шоу Bad Habits, Holy Orders, которое стартует на одном из британских телеканалов.