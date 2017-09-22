о. Ежи Стецкевич: «Поддержка семьи – главная задача санктуария»

24 сентября архиепископ Павел Пецци откроет санктуарий Девы Марии Фатимской в Калининграде. Об этом важном событии мы побеседовали с о. Ежи Стецкевичем, настоятелем прихода святого Адальберта.

- В ближайшее воскресенье в храме святого Адальберта в Калининграде одидаются значимые события…

- Да, 24 сентябоя в нашем приходе произойдёт целых три больших события.

Первое — это открытие Санктуария Девы Марии Фатимской. Фатимские явления — известное событие, мы все помним, что в 1917 Дева Мария попросила трёх португальских детей молиться о России. В этом году всем католическим миром празднуется сотая годовщина этих явлений.

Во время одного из них Мария сказала детям, что семьи нуждаются в особенной помощи, в спасении от множества угрожающих им опасностей. Поэтому в качестве главной ноты в нашем почитании Девы Марии Фатимской, нашей харизмой, мы выбрали служение институту семьи. Иными словами, мы хотим создать католический центр молитвы за семью. Мы надеемся, что покров Девы Марии Фатимской сделает наши усилия по подготовке молодых людей к таинству брака особенно плодотворными, мы также хотим с Её помощью поддерживать те семьи, которые оказались в кризисной ситуации, и помогать тем, кто не может иметь детей, или же, наоборот, ждут рождения на свет нового человека.

Институт семьи будет главной задачей санктуария Девы Марии Фатимской в Калининграде.

- Почему Мария решила «поселиться» именно у нас?

- Первый католический центр в нашем городе располагался на улице Марины Росковой, где мы планировали построить часовню. Помня о Фатимских Явлениях, я твёрдо почувствовал, что хочу построить эту часовню в честь Девы Марии Фатимской.

Я никогда не думал, что это сыграет такую значительную роль в будущем.

В 1997 году Папа Римский Иоанн Павел II в польском городе Закопане освящал Санктуарий Девы Марии Фатимской. Ректор этого санктуария привёз из Фатимы три статуи и попросил, чтобы Папа Римский освятил и их. Они предназначались для центров трёх апостольских администратур, на тот момент уже созданных на территории нашей страны — Москвы, Новосибирска и Караганды.

Так как кафедральный собор в Москве на тот момент ещё восстанавливался, и в нём уже была написана икона Фатимской Девы Марии, Архиепископ Тадеуш Кондрусевич дал своё согласие, чтобы предназначаемая для Москвы реликвия оказалась в Калининграде. Так статуя Девы Марии Фатимской появилась у нас.



В 1998 году мы получили возможность построить храм на улице А. Невского, запланировав дополнить его часовней, построенной специально для привезённой статуи. С неё мы и начали строительство. В Рождество 2000 года она была освящена.

Мы имеем немало свидетельств людей, которые получили особенную благодать, когда молились Деве Марии Фатимской в нашей часовне. Именно эти свидетельства и служат основанием для того, чтобы придать часовне статус санктуария.

Это произойдёт в воскресенье 24 сентября, когда архиепископ Павел Пецци торжественно освятит нашу часовню и специальным декретом наименует её Санктуарием Девы Марии Фатимской.

-Каковы же ещё два события, о которых Вы упомянули в начале нашей беседы?

-В это же воскресенье состоится торжественное освящение столетнего органа, привезённого из Германии и теперь установленного у нас, в большом храме прихода.



Третьим событием будет открытие четвёртого католического фестиваля органной музыки святой Цецилии. Фестиваль продлится месяц и будет, помимо нашего храма, проходить в различных приходах области.

Надеюсь, что с появлением нового органа и под особенным покровом Девы Марии Фатимской наш приход заживёт совершенно новой как музыкальной, так и духовной жизнью, что в принципе не отделимо друг от друга, ведь музыка, звучащая во славу Божию — это тоже своеобразная форма молитвы.

Беседовал Константин Хабазня

Фотографии из группы прихода св. Адальберта