Русская служба Радио Ватикана

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Евангелизация на пляже

В ближайшие пять дней, с 6 по 10 июля, в Риччоне — одном из самых фешенебельных итальянских курортов — пройдет евангелизация, пишет ANSA.

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Около 60 мирян, семинаристов, священников и монахов из Италии и других стран отправится на пляжи и улица города, чтобы пообщаться с теми, кто приехал на отдых и проводить различные миссионерские акции. Ежевечерне в одном из приходов будет совершаться особое богослужение, а сам храм будет открыт для молитвы до поздней ночи.

evangelizzazione al mare missionari della via

«Евангелизация на пляже» проводиться уже четырнадцатый год подряд по благословению епископа Римини Франческо Ламбиаси. За время проведения акции в ней приняло участие около 900 человек.

Фотографии с блога Missionari della Via

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Редактор
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