Евангелизация на пляже

В ближайшие пять дней, с 6 по 10 июля, в Риччоне — одном из самых фешенебельных итальянских курортов — пройдет евангелизация, пишет ANSA.

Около 60 мирян, семинаристов, священников и монахов из Италии и других стран отправится на пляжи и улица города, чтобы пообщаться с теми, кто приехал на отдых и проводить различные миссионерские акции. Ежевечерне в одном из приходов будет совершаться особое богослужение, а сам храм будет открыт для молитвы до поздней ночи.

«Евангелизация на пляже» проводиться уже четырнадцатый год подряд по благословению епископа Римини Франческо Ламбиаси. За время проведения акции в ней приняло участие около 900 человек.

Фотографии с блога Missionari della Via