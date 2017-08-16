В Эссене хотят продать «польскую» церковь

Католический епископ Эссена (Германия) решил продать церковь, в которой собирается на молитву польская община этого города, пишет РАР. Поляки протестуют.

По словам душепастыря польской общины при храме святого Климента о. Ежи Вечорека SChr, в середине июля он узнал, что здание церкви, переданное эссенским полякам будет продано, а на ее месте новый владелец планирует возвести дом для беженцев.



Число католиков в Эссенской епархии снижается, объясняет ситуацию о. Павел Борткевич SChr. «В 2008 году курия начала реструктуризацию приходов. Эта реструктуризация характерна для немецкой Церкви и основывается на объединении приходов в одну общину и один душепастырский центр. В Эссене начали объединять по 4-5 приходов в один центр. Однако этого оказалось недостаточно, если говорить о прогрессирующем кризисе немецкой Церкви, и в 2015 году решились на второй этап реструктуризации», — сказал о. Павел.



Храм святого Климента в Эссене был передан Польской католической миссии всего несколько лет назад именно в рамках реструктуризации и входит в состав прихода святого Антония. «Мы говорим о живой польской церкви, живой католической миссии, в которой по воскресеньям регулярно собирается полторы тысячи человек, а в течение недели сюда ежедневно приходит около 100 человек», — отметил о. Павел Борткевич SChr.

По информации издания, протесты верующих были услышаны, и епископ назначил встречу, посвященную обсуждению продажи церковного здания, на 10 сентября.

Фотографии с сайта Польской католической миссии в Эссене