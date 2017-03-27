Великопостная зарядка. Танцы

Великопостная зарядка продолжается! О. Хуан Лозано и Юлия Иванова приглашают вас на танцы! Вы не ослышались. Третья тренировка так и называется: «Сердце щедрое. Танцы».

Господи, научи нас проживать жизнь

Не как игру в шахматы, в которой все просчитано,

Не как матч, в котором все сложно,

Не как теорему, над которой мы ломаем голову ;

Но как бесконечный праздник,

На котором мы встречаем Тебя ;

Как бал, как танец

В объятиях Твоей благодати

Под вселенскую музыку Любви.

Мадлен Дельбрель

Наше приглашение на танец в самой середине Великого Поста, возможно, показалось вам неблагочестивым. У вас есть право отказаться и понаблюдать за танцующими через стеклянные двери тренажерного зала. Быть может, в следующий раз вы решитесь к нам присоединиться.

Кстати, так делают многие: не решаясь прийти на танцевальное занятие, боясь показаться смешным, считая, что этот урок адресован лишь участникам “Танцев со звездами”, люди долго присматриваются. Точно так же другие подолгу ходят вокруг наших храмов, не решаясь переступить порог. Когда же они все-таки заходят внутрь, как легко их оттолкнуть своей неучтивым ответом или резким комментарием, не только от конкретной общины, но и от Церкви вообще, ведь пока для него Католическая Церковь – это только мы. Помните, у нас нет второго шанса произвести первое впечатление. И речь идет не о нашем имидже, а о спасении души брата или сестры.

***

Четвертое воскресенье Великого Поста носит название “Laetare”. На латыни это слово означает «радуйся», и взято оно из входного песнопения «Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia” (“Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его!” (Ис 66,10))

В древности обрученные, которым предстояло венчаться на Пасху, в этот день получали особое благословение. В некоторых странах в воскресенье Laetare звучали колокола и месса сопровождалась музыкальными инструментами. Алтарь украшался цветами. Папа верхом приезжал поклониться мощам Честного Креста. Священники по сей день выходят служить мессу в розовых облачениях (если они, конечно, есть в приходе). Для иудеев розовый цвет был связан не столько с розами, сколько с росой, которая была символом благословения в период засухи, а для нас – символом бутылки с водой во время интенсивной тренировки.

Смысл всех этих видимых знаков в том, чтобы приоткрыть завесу и одним глазком увидеть ту радость, которая будет дана нам всего через несколько недель. Если нам понравится, то у нас будет больше сил хорошо прожить остаток Великого Поста. Это и напоминание: ты еще не принял решения или уже их забыл? Смотри, осталось так мало времени (с каждым годом Великий Пост пролетает все быстрее), но у тебя еще есть шанс!

Вопреки тому, что может показаться издалека, Церковь всегда уделяла исключительное внимание видимому, осязаемому, обоняемому, призывая к единству небесного и земного. Только задумайтесь – большинство всемирных шедевров музыки и живописи созданы ради прославления Бога.

Отрицать телесное начало в нас было бы ересью. Собственно, никаких новых ересей человечеству придумать невозможно (у зла, в отличие от добра, очень плохо с фантазией), и с отрицанием тела Святая Церковь уже сталкивалась у манихеев, катаров, в менталитете многих наших современников. Легко догадаться, что отрицая ценность тела, еретики впадают в обе крайности – одни делают с ним, что попало, другие не делают ничего.

В Пост мы слышим об умерщвлении плоти, но это не призыв заморить себя голодом или замучить бессонницей, а как раз стремление к тому, чтобы тело не стало нашим тираном, а, напротив, между духом и телом воцарила гармония. Вспомним святого Франциска, который иронично и нежно называл свое тело “брат осел”.

***

Как выражает радость ребенок? А взрослый, когда его никто не видит? Что бы вы нарисовали, если бы вас попросили изобразить радость? Ответ очевиден. В конце концов, не поэтому ли и на свадьбе молодые танцуют? Почему в Индии, в Африке или у наших отцов в вере – иудеев – издревле молитва сопровождалась танцем? Вспомним самого царя Давида: «Одетый в льняной эфод Давид изо всех сил плясал перед Господом”. (2 Цар 6, 14)



Что же мешает танцевать нам?

Первое, самое очевидное, это стеснительность, или, если хотите, гордыня. “На кого я буду похож(а), я могу станцевать только танец маленьких утят, все будут смеяться”. Экстраполируем ситуацию на духовную жизнь: “Если я признаюсь, что я христианин, все покрутят пальцем у виска”. Не говоря о вреде гордыни как таковой, заметим, что на самом деле реакции людей не так страшны, как в нашем внутреннем телевизоре. На танцевальном занятии все так зажигательно и весело, что мы быстро забываем о том, что не умеем танцевать. Более того, мы забываем о себе. Те дары, которые мы принимаем от Бога, так сильны, что дадут нам нужные слова, чтобы разговаривать с другими людьми. Ну, а если они будут смеяться, то навредят только себе: “Когда ковчег Господа вносили в Город Давида, Мелхола, дочь Саула, глядела из окна. Увидев царя Давида, который прыгал и плясал перед Господом, она уничижила его в своем сердце”. “И сказал Давид Мелхоле: пред Господом плясать буду. И благословен Господь, Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и плясать буду и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. (см. 2 Цар 6, 16-23)

Бывает, что нам грустно, и танцевать хочется меньше всего. Не говоря о деликатных ситуациях болезни, скорби, траура, заметим, что при обычной грусти можно пересилить себя и начать танец. Пусть он будет печальным, пусть будет воздеванием рук к небу с криком: “Доколе?!” Учители духовной жизни говорят о том, что в искушениях и скорбях есть только один способ выйти победителем: начать прославлять Бога. Для врага рода человеческого нет ничего более невыносимого. Самое трудное – решиться и начать. Но попробовать стоит. Когда живешь в Петербурге, иногда кажется, что история про то, как крокодил солнце проглотил – это не сказка, а новость дня. Но стоит сесть в самолет, как уже через десять минут мы видим ослепительное солнце. Танец, как раз, способен пробить тьму и поднять нас к Богу.

Человек устроен так, что измениться он может двумя способами. Возьмем понятный пример. Стеснительный человек может пытаться сначала понять причину своей робости, убеждать себя, что ему нечего стесняться. А может пойти на занятия танцами и вести себя, как решительный человек, постепенно становясь таковым. Начав «танцевать», прославлять, наша душа преображается. Вспомним Шарля де Фуко. Когда он, будучи развеселым гулякой, зашел к аббату Ювелину поговорить о своем неверии, то в ответ услышал: «Встаньте на колени и исповедуйтесь». Недоумевая, он, тем не менее, послушался священника. В тот момент и случилась встреча с Богом и началось преображение будущего блаженного Католической Церкви.

Мешает танцевать и излишний вес. Мы только о бремени греха, не поймите неправильно. Но начав заниматься танцевальными фитнес-программами, вы быстро сбросите жировые запасы, и с вас сойдет семь потов. Да, нельзя позаниматься спортом и не вспотеть. Для того, чтобы смыть пот и грязь, в каждом спортивном клубе есть душ. В Церкви же есть Таинство Исповеди, в котором Бог омывает нас от всех грехов. Эта гигиена необходима не только для меня, моей чистоты и хорошего самочувствия, но и для других людей, которым придется общаться со мной. Каким свидетелем Христа я буду, если от меня будет плохо пахнуть в прямом или переносном смысле? Вернемся к мысли о первом впечатлении. К исповеди, как и к личной гигиене, бывают разные подходы. Но большинство людей принимает душ регулярно, даже если не запачкались серьезно. Если так же заранее запланировать свою следующую исповедь, тогда на нашей душе не будет корки из грязи, и не придется отдирать ее вместе с кожей. Какими бы спартанскими ни были условия в душевой, даже если сломан шланг, плохо поворачивается кран, как бы мы ни стыдились своей наготы и не боялись холодной воды, лучше ощущения чистоты нет ничего. Особенно когда идет речь о чистоте души.

Танец – это последовательность жестов, движений, он подобен литургии, и выводит человека за его собственные границы, поднимает, возносит к свету. А наш свет – это Иисус. В спортивном зале много зеркал, и в каждом видишь себя под другим углом; это наводит на мысль о том, что если ты смотришь на реакцию других людей, на то, как они видят тебя, то расколешься на множество осколков и потеряешь свою идентичность, перестав быть собой. Если же в «танце» поднимаешься к Богу, то в свете Его глаз видишь верное отражение себя, причем таким, каким Он видит тебя уже во славе.

Хороший тренер отдает тренировке все свои силы, только тогда он сможет и научить, и вдохновить. Если он сам не будет танцевать, или станет делать это с кислой физиономией, с каким энтузиазмом последует за ним его ансамбль песни и пляски? Это последний штрих к разговору о нашем свидетельстве как христиан.

На занятиях танцами нам надо научиться не только делать движения и чувствовать ритм, но и выполнять их вместе с другими. На первых порах даже легче повторять не за тренером, а за тем, кто стоит перед тобой. Не так страшно, если что-то делаешь не так, нужно только двигаться в одну сторону. И тогда хаос этого мира еще на один па сдвинется в сторону космоса.

Танец не имеет никакой практической пользы, как не имеет ее улыбка, объятие или цветок. Как не имеет ее голубое небо и весна. Но не такие ли подарки являются самым лучшим олицетворением любви?

Спортивная тренировка, даже танцевальная – дело нелегкое, как и духовная жизнь. Но всегда, в какой-то момент начинаешь испытывать радость. Это и называется утешением. Почему? Потому что Бог есть любовь, и Богу свойственно дарить любовь, утешать. Утешение возникает в сердце человека, но его источник в Боге. Это радость, возникающая внутри человека, и выливающаяся наружу в разных формах: воодушевления, удовольствия, силы, мира, эйфории, слез, укрепления веры, любви, духовного подъема.

Когда это случается, это знак, что тренировка идет в правильном направлении, начинает приносить плоды; так же, как когда тело приходит в тонус, человек чувствует себя более ловким, более гибким, сжигает «лишние килограммы» грехов, начинает танцевать. Потому что именно танец является выражением радости.

Надо всегда помнить, что «если долго мучиться, что-нибудь получится»; во всяком духовном пути, каким бы тяжелым он ни был, появится радость, исходящая от Бога. Радость нельзя вызвать насильно, спровоцировать, она возникает, когда мы на верном пути, и когда она приходит, надо позволить ей охватить нас и начать танцевать.

Как будет проявляться во мне эта радость? В какой форме? Так, как захочет Бог, как Он сочтет нужным. Утешение восполняет мою нищету. То место в моем сердце, которое ранено больше всего, будет затронуто радостью, и, если, например, мое главное ранение – это душевные мучения, то утешение придет в виде мира, потому что Бог знает, что мне нужно больше всего.

Утешения не нужно искать с тревогой, оно приходит, как любовь. Оно и есть любовь, и возникает, когда меньше всего его ждешь. Как и влюбленность, его нельзя запрограммировать. Продолжай тренировку и не падай духом, рано или поздно в твоем сердце прорастет любовь, потому что свойство Бога – любить нас и одаривать нас Своей любовью, чтобы мы стали Его причастниками.