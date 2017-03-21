Великопостная зарядка. Гибкость

Не хватает растяжки, чтобы дотянуться до цели? Поскользнулись и не знаете, как подняться? Своим опытом делятся о. Хуан Лозано и Юлия Иванова, продолжая Великопостную зарядку занятием: «Развитие гибкости.Сердце молящееся».

В Петербурге часто бывает скользко, мы и сами не раз выделывали пируэты на улицах города на Неве, поэтому сегодня будем развивать равновесие и гибкость.

Иностранцы говорят, что для того, чтобы не упасть на льду, надо родиться русским. Не считая умение устоять на нестабильной поверхности русской национальной чертой, мы решили проанализировать, как же удержаться от падения. Первое, что приходит в голову — научиться ходить на немного согнутых ногах и постоянно помнить, что колдобины и лед стремятся гостеприимно принять нас в свои объятия там, где мы и не ожидали. В духовной жизни происходит то же самое – пока мы ставим себя пониже и понимаем, что до последнего вздоха будем находиться «в группе риска», у нас больше шансов остаться верными Богу. Нельзя раз навсегда найти равновесие, стоя на одной ноге, точно так же не получится раз навсегда найти Бога или застраховаться от падения. Наш сенсей Павел компетентен и в этом вопросе: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” (1 Кор 10,12) Дело совсем не в том, чтобы причитать о своей слабости и ничтожности, ведь излишнее самоуничижение паче гордости. Речь идет о трезвой оценке своих сил и нынешнего состояния. Даже если результат окажется неутешительным, только точный диагноз сможет помочь нам преодолеть болезнь.

Быть может, одна из этих фраз соответствует нашему состоянию:

я склонен замыкаться в себе

не помню о Боге, занимаясь повседневными делами

испытываю частые импульсы в направлении чувственного и материального

чувствую себя одиноким и отделенным несмотря на жажду быть с Богом

у меня пропал интерес к чему бы то ни было; для меня все трудно и в тягость

я чувствую себя гиперактивным и счастливым, но в то же время мне не хватает чувствительности, во мне есть беспорядочные стремления

то, что я делаю, это прикрытый поиск себя самого

ежедневный опыт жизни отдаляет меня от Бога

я не ощущаю потока событий с ясностью и не вижу перспективы

Что же делать, если одна из фраз – о тебе? Как подняться, если ты поскользнулся и упал?

1. Подходящая программа и помощь тренера не убережет меня от падения или травмы, но сократит частоту и тяжесть этих падений. Великий Пост – это подходящее время для того, чтобы найти себе духовного наставника.

2. В духовном мире падение называется грехом, а его последствия – оставленностью. Это упадок духа, бессилие, удрученность, тоска. Что и говорить, это не самое приятное чувство, но оно может стать возможностью для роста. Св. Игнатий Лойола описал причины духовной оставленности в «Духовных упражнениях».

- оставленность может быть следствием моего греха. Попробуйте упасть в лужу и не запачкаться. И представьте, каким грязным и обескураженным чувствует себя человек. Когда я грешу и плохо себя чувствую, ощущение оставленности исходит от Духа Божия, который предупреждает, что мой поступок был вреден для меня и других. Опустошенность – это звонок, призывающий меня подняться после падения. Мне нужно осознать ее, проанализировать, поделиться с тренером и вместе установить средства, позволяющие избежать повторения этого события, потому что я рискую поскользнуться на той же банановой кожуре и получить травму в том же месте. Я никогда не принимаю решений один, никогда своевольно не исправляю программу тренировок, потому что велика возможность промаха.

- боль не всегда является сигналом о том, что тренировка идет не так. Нужно проверить, болят мышцы от новой для них нагрузки (хороший сигнал) или от повреждения. Кто тренируется регулярно, не рискует забыть, что в любой тренировке есть момент боли. Только у того, кто не тренируется, мышцы не болят, но его тело (или дух) постепенно разрушается.

3. В дзюдо во время боя, который длится 3-5 минут, борцы могут падать. Стремительно летя на татами, опытный дзюдоист хладнокровен, понимая, что противник заработал оценку «кока» (3 балла), «юко» (5 баллов) или вадза-ари (14 баллов), но исход боя еще не решен. Пока тикает хронометр, дзюдоист еще может получить высшую оценку, «иппон», и выиграть бой.

***

Зная, как вести себя при падении, подумаем, как развить гибкость, чтобы минимизировать вред от него.

Посмотрим на грудничка. Он спокойно касается носика пальцами на ноге, выгибается, как змея, за любимой игрушкой, грациозно тянет ручки к родителям. То, что для младенца естественно, для взрослого похоже на пытку. У нас, конечно же, нет цели научиться ковырять в носу пальцами ног. То, что гнется, не ломается, и гибкость и подвижность суставов необходима для того, чтобы не сломались наши кости, а весь организм функционировал без сбоев. Дзюдо, которым мы занимались две недели назад, является боевым искусством гибкости, а не силы. Несколько лет назад в финале олимпийских соревнований дзюдоист весом 75 килограммов одержал победу над противником весом 130 килограммов! Одолеть великана ему помогла техника и хорошая растяжка.

Гибкость нам нужна и для нормального орошения органов кровью. Напротив, если мы будем духовно косными, то даже Кровь самого Христа будет с трудом течь по нашим жилам, и нам будет с каждым годом все труднее внимать тому, что Он говорит нам. Парадоксально, но факт: гибкость развивает еще и силу, поскольку сила мышцы зависит от амплитуды ее сокращения. Растягивая свои духовные мышцы, становясь более восприимчивыми к Святому Духу, мы становимся способными вместить больше и больше. Сердце молящееся, в котором есть место для Бога и других людей, это сердце гибкое, эластичное. В противоположность замкнутому в себе ломкому сухарю.

В духовной жизни гибкость тем более необходима, и не для того, чтобы, склоняясь в поклоне, ладонями касаться пола, а вставая на колени, биться лбом об пол. Для развития эластичности не обойтись без соответствующей тренировки. Перед началом занятий следует познакомиться с возможностями собственного тела: мышечной массой, сложением, объемом легких. Адекватное знание себя самого необходимо для выбора адекватных упражнений. А для этого необходимо, кроме прочих средств, духовное наставничество, чтобы тренер помог мне сориентироваться при выборе упражнений и подвести итог после их исполнения. Программа тренировок, спортивный дневник – все это должно составляться под наблюдением эксперта, потому что неправильное выполнение упражнений может привести к разрыву связок и повреждению суставов.

Нередко приходится слышать: «Я не гибкий, и ничего с этим не поделаешь». О слова «Я такой» разбиваются любые аргументы… Но всё же, если попытаться упрямство пустить в нужное русло и попытаться узнать, какой ты на самом деле, то оказывается, что Бог всех нас наделил гибкостью, и мы можем обрести ее, даже если давно потеряли.

Делая в прямом смысле тянущее жилы упражнение, бывает, думаешь схалтурить. Но есть прекрасное средство научиться делать трудные вещи: совершать их как жертву за кого-то. Так убьешь целое стадо духовных зайцев: во-первых, сделаешь трудное дело, во-вторых, будешь чаще обращаться к Богу среди повседневных дел, превращая жизнь в молитву, в-третьих, жертвуя за других людей то, что для тебя трудно, будешь молиться за них, в-четвертых, ты сам станешь крепче. Только ваш собственный опыт может показать, насколько, применяя этот метод в физкультуре, человек становится выносливее в духовной жизни.

Поначалу, делая упражнения на растяжку, думаешь, что тебя вздернули на дыбу. Завязывая твои руки и ноги в узелок, складывая тебя пополам, словно сэндвич, тренер издевательски призывает расслабиться (и получать удовольствие). Возможно, таким же утопичным нам кажется и покой с Богом и все эти разговоры про благое иго и легкое бремя. Но постепенно ты начинаешь гнуться менее болезненно, и даже получать от этого кайф. Более того, оказывается, что растянуться можно, действительно, только расслабившись. Пока мы сопротивляемся, Богу труднее лепить из нас человека. А нам — больнее. Итак – найдем время для Бога и расслабимся в Его компании. Согреем свои духовные мышцы, позволив Господу любить нас. Так им будет легче растянуться и они не разорвутся при первой же нагрузке.

Но оказывается, что ничего не делать труднее, чем совершать подвиги Геракла. Только сядешь помолиться, и вспоминается пяток неотложных дел, начинает звонить телефон или чесаться левая нога. Вспомним мать Терезу, которая посоветовала журналисту, жалующемуся на излишнюю занятость, отводить пол часа в день на молитву. Когда он начал возражать, говоря о своих многочисленных обязанностях, она добавила: «Тогда час в день». Нельзя забывать и о том, что за излишним стремлением к деятельности очень часто скрывается безуспешный поиск себя, попытка обосновать свою ценность какими-то делами из-за неприятия себя безо всяких дел. А самым трудным оказывается предать себя в руки Бога.

Конечно, никакая тренировка не застрахует от падения. Но будем помнить, что пока есть время, жива надежда, доколе я жив, Бог дает мне возможность выиграть бой за жизнь, несмотря на все проигранные очки.