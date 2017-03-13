Великопостная зарядка. Силовая тренировка

Хотите немного подкачаться к лету? В рамках духовно-спортивной программы «Великопостная зарядка» о. Хуан Лозано и Юлия Иванова снова зовут вас в спортзал. Встречайте: «Силовая тренировка. Сердце открытое».

Кто хочет идти за Мною,

отвергнись себя,

и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Мк 8,34

Позанимавшись дзюдо, некоторые из нас ощутили нехватку тренированности и равновесия. Сегодня мы займемся функциональным тренингом. Не бойтесь, вам не придется надрываться, ведь, скажем честно, наши занятия больше похожи на лечебную физкультуру. Работать мы будем с весом собственного тела (поэтому-то мы ратовали за то, чтобы стать полегче), ну и еще – с весом креста, возложенного на наши плечи.

Наши предки не нуждались в спортзалах, поскольку им надо было бегать за зайцами, забираться на деревья при виде косолапых и переплывать реку, чтобы воссоединиться с возлюбленной. Со временем зайцы стали продаваться в магазинах, косолапые переселились в зоопарк, с возлюбленной нынче болтают по скайпу, а единственным животным, поддерживающим мышцы в тонусе, стала компьютерная мышка.

Функциональный тренинг, на счастье, интересуется не какими-то отдельными мышцами, а телом целиком, и развивает все пять физических качеств человека — силу, быстроту, выносливость, гибкость и координацию. Смысл таких тренировок не в том, чтобы превратить нас в качков, а помочь справляться с задачами, с которыми мы сталкиваемся в жизни — не упасть, поскользнувшись на улице, изящно перепрыгнуть лужу, сохранить равновесие, балансируя на шпильках, догнать последний трамвай, не надорвать спину, неся продукты из магазина. Такая тренировка помогает не просто укреплять мышцы, а владеть ими.

Но в контексте данного размышления спорт нас интересует как аналогия с гармоничным развитием души. Нельзя сказать, что важнее — быть честным или трудолюбивым, отзывчивым или мужественным. Важно всё, и наша цель как христиан стать цельными в стремлении к Богу. Тогда нам будет легко перепрыгнуть через все лужи и ямы, сдержать удар противника, удержаться от падения, а упав — быстро подняться. В крайнем случае, мы не рухнем под тяжестью вязанки дров для всесожжения, если ее взвалят нам на плечи, как Исааку.

Исаак, вероятно, подозревал, что Авраам задумал неладное, на тренировках также иногда создается впечатление, что ты так надоел тренеру, что он решил тебя замучить. В отношениях с Богом — то же самое. Но и Бог, и тренер побуждают нас к усилию, чтобы мы не превратились в овощи, а стали человеком. Или хотя бы для начала были похожи на лосось, ведь он любит плыть против течения.

Польза от “страдания”, если тренировку считать таковой, будет, во-первых, только в том случае, если мы, во первых, будем знать свои ограничения по состоянию здоровья и не станем из гордости или глупости взваливать на себя непосильную штангу. А неподъемной штангой могли бы стать для нас чрезмерные посты, многочасовые ночные молитвы, посещение всех встреч в приходе и активное участие в работе десятка благотворительных организаций мегаполиса. Иногда так поступают новоначальные христиане, но силы и энтузиазм быстро заканчиваются, и нередко человек бросает все с таким же воодушевлением, как давеча за всё хватался. Много — не значит хорошо. Опытный тренер говорит ученику о том, чтобы делать движений меньше, но выполнять их вдумчиво и полно, ведь пляска святого Витта не входит в комплекс наших упражнений. Не надо ждать и быстрых результатов, методика “Стать святым за 7 дней” еще не изобретена.

Во-вторых, польза от упражнений будет лишь в том случае, если мы будем неукоснительно слушать учителя и признаем, что несмотря на все дипломы и набитые граблями шишки, мы не можем быть компетентны во всех вопросах. Во время нашего великопостного марафона проверим, насколько мы принимаем авторитет Церкви и не пытаемся по своему разумению построить три кущи, как удобно и приятно нам. В воскресном Евангелии мы как раз слышали глас Бога-Отца: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте”. (Мк 9,7) Чтобы принять слово в сердце, сердцу нужно открыться. Открытость же сердца — это свойство любви, которая делает нас ранимее. Но сознательно стать ранимым — это признак силы. Иисус позволил пронзить Его Сердце и сделал это, уже искупив нас Своей смертью, словно желая показать, что Его любовь к нам больше всего, что можно представить, она сильнее самой смерти. Когда больно нам, есть два выхода: сжаться и закрыться в своем страдании, что только усилит его, или же раскрыть свое сердце и показать свои раны Иисусу. Кстати, после тренировки мышцы нередко болят, но “правильная” боль — это признак роста.

На тренировке наш “ветхий человек” шепчет о том, чтобы пожалеть себя, остановиться или даже бросить все и уйти. В жизни тоже нам, бывает, хочется сбросить свой крест, оградить себя от всех страданий. Но, убегая от страдания, мы обречем себя на еще более тяжкие. Когда Христос предлагает нам взять на себя Его иго, Он не просит нас нести что-то вместо Него, а обещает, что будет нести его вместе с нами (поскольку в старину в иго впрягались два вола) и научит, как это делать. Интенсивные тренировки научили нас тому, что успех во многом зависит не от физической силы и формы, ведь когда ты неспособен бежать, то можешь хотя бы ползти, главное — выбор направления.

Тренируясь, поначалу думаешь, что подкачиваешь мышцы, а оказывается, что прежде всего укрепляешь волю. Если в борьбе присутствует взаимодействие с другим человеком, то на силовой тренировке ты один. Трудно убедить противника не швырять тебя на татами, но гораздо легче отговорить себя от упражнения себя самого. Иногда “ветхий человек” обладает такой силой убеждения, что начинаешь свято верить в то, что пухленькое тельце — хорошее сбережение на голодные времена.

Так и в духовной жизни — не заметишь сам своих грехов против братьев, так ближние не преминут тебе об этом напомнить в самой красочной форме, грехи же против себя до поры до времени молчат. Когда наше тело начнет кричать о том, что мы плохо заботимся о здоровье, то ситуация будет близка к критической. Бог тоже не будет напоминать нам, как родные и друзья, о том, что мы уделяем Ему мало времени. А если Ему придется сделать это, то, возможно, в не самой приятной для нас форме. Вспомним о двадцати минутах в день, которые мы, возможно, обещали посвящать Богу ежедневно. Это (или подобное) обещание похоже на решение пойти в спортклуб. Если решение принято, лучше уже не возвращаться к нему, ведь и в спорте, и в жизни, вступление в переговоры с искушением заведомо равносильно проигрышу. Если же кеды заброшены, с каждым разом достать их из пыли будет все труднее. Форма быстро теряется. Точно так же и с молитвой, для которой никогда не найдется времени, если мы будем выделять его по остаточному принципу. Все мы хорошо знаем, что если тебя укачивает в машине, надо смотреть не себе на колени, а устремить взгляд вдаль, на конченую цель. Так и во всем остальном — попробуем видеть перед глазами конечную цель, а не останавливаться на том, чего нам хочется прямо сейчас. После грехопадения человек расколот, и не всегда то, чего ему хочется в данный момент, согласно с тем, чего он хочет на самом деле. Правильные привычки приживаются труднее, чем дурные, но нужно полюбить усилие, и тогда то, что сначала было трудно, станет приятной необходимостью.

***

Напоследок ответим на вопрос нашего спортивного врача: “Испытываю ли я духовное утешение?” Одна или несколько из этих фраз помогут тебе определить твое состояние:

во мне есть желание идти к Богу

я склонен принимать других такими, какие они есть

стараюсь отвечать людям отзывчиво и чутко

испытываю стремление познать, каков я на самом деле

ощущаю присутствие Бога в более глубокой перспективе веры

когда я чувствую сухость или грусть, обращаю их Богу, например, в страдании я соединяюсь со страданием Иисуса на Кресте

моя жизнь полна смысла и надежды

на поверхности моей жизни могут быть волнения, но в глубине сильна вера, надежда и любовь

мой “ветхий человек” не играет главную роль

На следующих тренировках мы поговорим о том, что делать с полученными ответами, а на сегодня наша тренировка подошла к концу. Физкульт-привет!