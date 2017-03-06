Русская служба Радио Ватикана

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Великопостная зарядка. Дзюдо

На зарядку — становись! О. Хуан Лозано и Юлия Иванова предлагают свои спортивные размышления на Великий Пост. Первая часть, «Дзюдо. Сердце чистое» посвящена единоборствам, а точнее — дзюдо. Задумаемся вместе, чему спорт может научить нас в духовной жизни. 

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 

и Дух Правый обнови внутри меня.

Пс 50

На прошлой неделе мы пригласили вас на великопостную зарядку. Начнем мы с дзюдо, чтобы бесстрашно идти по нелегкому пути Великого Поста. Иисус ведет нас за Собой в пустыню бороться со злым духом. “Наша брань”, как вы помните, “не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных”. (Еф 6,12)

“Дзюдо” в переводе с японского языка значит “мягкий путь”. Христос, называющий сам себя Путем, Истиной и Жизнью, говорит, что Его иго благо, а бремя — легко. Не заводя аналогий слишком далеко, можно, однако, в шутку сказать, что наше Дзюдо – это сам Иисус. Да и для нашей зарядки потребуется не татами, а, уединенное место для молитвы и сосредоточения. Помните, в нашем деле главное – регулярность и неторопливость. 

1marginalia-enluminure-etrange-moyen-age-32Вступая на новый путь или собираясь в дорогу, мы проверяем, не забыли ли документы, деньги, одежду. Один из наших сенсеев, Павел Тарсянин, напоминает новичкам: “Приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие”. (Еф 6)

В начале Поста Церковь рассказывает нам о том, как Иисус идет в пустыню. Возможно, нам жутковато представить себя бродящими в одиночестве по пескам, скажем, Сахары.  По сходным причинам в пустынях наших городов родители и отдают своих детей в секции борьбы. Вряд ли что-то подобное существовало в Назарете, но Иисус разбирается в  единоборствах и хочет научить нас сражаться. Поскольку человек может представлять незнакомое лишь отталкиваясь от известного, то попытаемся вспомнить, чему нас учили на занятиях дзюдо и перенести этот опыт в сферу духовной жизни.

***

К молитве приступают радостно и охотно, как к танцу; 

но пребывают в ней, как в сражении, борясь со скукой и рассеянностью.  

Единоборства учат нас побеждать не физической силой, а знанием и легкостью. Занимаясь спортом, человек лучше узнает себя самого, постигает свои ограничения, видит, что на самом деле может гораздо больше, чем казалось. В конце концов, устав от того, что ученик вечно путает крестец и ключицу, тренер дарит ему учебник анатомии! Самопознание выходит на новый виток. Но если говорить о духовной анатомии, то кто знает человека лучше Того, Кто его сотворил? Поэтому, чтобы познать не только Бога, но и себя, нам необходимо регулярно читать Библию. Не будем забывать  и о том, что именно словами Священного Писания Иисус победил искусителя. Поэтому пустыня – это место встречи со Словом. 


В качестве ежедневной разминки, перед тем, как начать бой, по-японски “рандори”: 

  • сядем в удобном месте и расслабимсяIRHT_057770-p
  • обратим внимание на присутствие Святого Духа
  • созерцательно прочитаем литургические чтения дня
  • расположим свое сердце так, чтобы Слово Божие проникло в его глубь
  • осознаем, какие важные события произошли в течение дня, с раннего утра до позднего вечера
  • распознаем присутствие и водительство Святого Духа в этих событиях
  • вспомним, как вдохновлял и подсказывал нам Святой Дух в том, что произошло
  • исследуем свое сердце и понаблюдаем, позволили ли мы действовать Святому Духу в нас
  • совершим заключительную молитву

Будем выполнять это упражнение спокойно, посвящая ему достаточно времени. Двадцать минут молитвенного размышления в день прекрасно разогреют наше сердце. 

***

В жизни нередко мы, из-за гордыни, стеснительности или одиночества, пытаемся справиться с трудностями самостоятельно. Но вот нам навстречу выходит противник: «ростом он — шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его — пять тысяч сиклей меди; медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его; и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье его в шестьсот сиклей железа”. (1 Цар 17, 4-5) Такого осилить удастся, только если за твоей спиной — старший Брат. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа», — говорит Голиафу хрупкий Давид. И побеждает.

Христианин не ведет духовную брань один на один. В противном случае он обречен на поражение. С нами Бог, и все мы сражаемся Его силой, стоя плечом к плечу с нашими братьями по вере. Тем не менее, Бог не одержит победу за нас: Он даст нам силу, но идти в бой придется нам. 

В борьбе есть принцип, воплощения которого не увидишь в кино, поскольку он не соответствует образу героя, но на самом деле является признаком мудрости и зрелости: “Лучший из приемов – отход”. Когда мы подвержены искушению или знаем, где оно подстерегает нас, не стоит искушать Бога и испытывать свою выносливость – делайте ноги! Вспомним Иосифа, которого искушала жена египтянина: «Она схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон”. (Быт 39, 12) 

Для того, чтобы вовремя убежать и ловко увернуться от удара, нам нужна легкость. Некоторые уверены, что зная теорию, смогут добиться результатов, даже будучи тучными, приводя в пример борцов сумо. Но представляете их бегущими? А пролезающими сквозь игольное ушко? Вернемся к примеру Давида. «Опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению; потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя». Для борца важно совлечься всего, что делает тело тяжелым и неповоротливым: для Давида это были доспехи воина, для нас это может быть лишний жир или излишняя забота о второстепенном. Тело начавшего тренироваться человека постепенно очищается от лишнего и вредного, да, честно говоря, и сам человек становится не такой вредный. 

Иисус в пустыне постился, про Иоанна Крестителя мы знаем, что он ел кузнечиков и дикий мед, и вряд ли эти яства подарили ему лишние килограммы. Любая борьба, в пустыне и городе, физическая и духовная, связана с отказом, постом. Говоря об отказе, надо понимать, что речь идет о вещах, которые сами по себе хороши, ведь от плохих отказываться надо, не дожидаясь соответствующего периода литургического года. Если во время поста мы хоть чуть-чуть ограничим себя в том, что казалось нам необходимым, то станем внутренне чище. Для кого-то это может быть шоколад, для кого-то невинные приятности, отказавшись от которых, можно  с радостью принести в жертву Богу. Тогда, в день Воскресения Христова, мы увидим, что паче чаяния не умерли, а наоборот, стали сильнее и тоньше. Таким образом, мы, увидев, что, оказывается, можем жить без …. (вставить подходящее слово), узнаем правду о себе. У каждого из нас есть, образно говоря, своя бутылка шампанского, которой можно пожертвовать, разбив на счастье о борт сходящего на воду корабля.

Да, как раз о счастье… Бог призывает нас бегать быстрее, смотреть выше, становиться сильнее. Он хочет дать нам больше, чем мы могли и мечтать. Пожалуй, так и следует смотреть на любое самоотречение: мы не отказываемся ради того, чтобы нам было тяжелее и больнее, а ради того, чтобы, очистившись от всего лишнего, наше сердце стало способным вместить в себя гораздо больше. Поэтому во время поста важнее задуматься, ради чего я отказываюсь, чем от чего я отказываюсь. Бог ничего не хочет у нас отнять. Если Он приглашает нас отказаться от маленького счастьица, то только ради того, чтобы дать нам огромное счастьище. Он хочет, чтобы в нас было достаточно места для Него. А Он не может уместиться там, где царствуют идолы и божки. Как ревнивый возлюбленный, Он не может делить наше сердце с кем-то еще. 

Наша зарядка не рассчитана на олимпийцев, и то, о чем мы говорим, больше похоже на физкультуру, а не на большой спорт. У нас могут быть срывы, травмы, падения. Может случиться, что мы наедимся свинины в шоколаде в три часа ночи.  И это не так страшно. Главное, упав, каждый раз подниматься. Борец не окажется проигравшим, если сразу поднимется. И чем легче ты становишься, тем легче и реже будут и падения.   

A2776Есть еще один аспект борьбы, это борьба с Богом. Речь не идет о богоборчестве,  бунте против Господа, а о людях доброй воли, которые попадают в ситуации, когда трудно однозначно понять, чего хочет Бог, а чего хотелось бы нам. В таких ситуациях Он и борется с нами, корректируя наш путь и очищая нас. А это бывает больно, и иногда мы начинаем хромать, как боровшийся с Богом Иаков. 

Папа Бенедикт XVI напоминает, что «молитва является борьбой с Богом, в которой выигрывают, сдаваясь Его любви». «Если объект желания – это общение с Богом, Его благословение и любовь, тогда кульминации борьба достигает в вверении себя Богу, в признании своей собственной слабости; победить в этой борьбе возможно, лишь предав себя в милосердные руки Бога» (Аудиенция 25 мая 2011).

Хорошая борьба с Богом — это своеобразный спарринг с тренером, который, обучая, не дает поблажек. Господь тренирует нас, чтобы потом мы не боялись сражаться с настоящими врагами. Чтобы стать зрелым христианином, нужно пережить такие моменты, когда вера обходится нам дорого, когда Бог уже сейчас подталкивает нас жить в измерении вечности и не дает довольствоваться маленьким счастьем. Это сродни обрядам инициации у разных народов. Наша вера становится зрелой, когда требует от нас усилия, заставляет поступать не так, как нам было бы приятно. Именно тогда она закаляется, как золото в огне, и сама становится столь же ценной. После такой борьбы и дается Благословение (ср. Быт 32,29). 

Перед началом тренировок посещают спортивного врача. Это трудный момент, когда узнаешь о себе чаще всего нелицеприятную правду. Но понимать, в какой ты форме, необходимо, чтобы правильно выстроить дальнейший план действий. В начале поста, а, по-хорошему, и ежедневно, надо сделать испытание совести и задуматься, в чем я отяжелел, и где мне не хватает силы мышц. Возьмем также за правило в течение Великого Поста ежедневно вести свой спортивный дневник, записывая в него свои результаты и духовный пульс, вес и рост. 

Предлагаем вам в течение этой недели задуматься об ответах на эти вопросы: 

  • В каком состоянии я нахожусь в начале Великого Поста: воодушевленном, счастливом, грустном….? 
  • Что в своей жизни я воспринимаю как рабство или препятствие?
  • Не страдаю ли я духовным ожирением? Насколько я гибок и податлив для Бога? 
  • Насколько восприимчив к Его воле, которая выражается в Слове Божьем, учении Церкви и событиях моей жизни? 
  • Как я реагирую на нападки противника? не слишком ли надеюсь на свои силы? 

 

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
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